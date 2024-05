Estrazioni del Lotto 3 Maggio 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Ruota per ruota estrazioni del Lotto 3 Maggio 2024, numeri vincenti di oggi del Simbolotto, SuperEnalotto 70 24 con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

L’ultima estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi fanno parte del concorso 52 di Lottomatica e Sisal. Dalle ore 20,00 di questo venerdì sera puoi seguire la pubblicazione di tutti i numeri estratti. Il Lotto in diretta anche per l’estrazione di oggi 3 Maggio 2024 consente di verificare la vincita subito. I numeri delle estrazioni del Lotto stasera fanno apre del sorteggio del concorso 70/24.

Questa settimana, quindi si terranno quattro sorteggi, anziché tre: si giocherà questa sera, ma anche martedì, giovedì e sabato, come regolarmente previsto nel calendario. Aggiorna e scopri subito anche i risultati del Superenalotto, estrazione di oggi.

Estrazioni del Lotto 3 Maggio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto di stasera in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 38 11 8 19 81 Cagliari 69 50 27 65 6 Firenze 60 5 42 75 84 Genova 17 29 71 48 80 Milano 2 33 81 85 63 Napoli 12 10 29 51 84 Palermo 4 21 69 79 50 Roma 62 72 84 30 90 Torino 41 33 46 3 68 Venezia 3 29 10 85 33 Nazionale 72 3 82 37 58

Simbolotto 3 maggio 2024: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i numeri vincenti del Lotto in diretta, ricarica questa pagina dalle 20.00 di questo 3 Maggio 2024. Vai sul link in alto alla pagina per conoscere i numeri vincenti dell’ultimo concorso del Superenalotto 70 24.

L’archivio consente di restare aggiornati sulla classifica dei ritardatari. Dopo l’estrazione di giovedì 2 maggio, cade il 48 su Venezia, con l’89 su Torino nuovo leader dei ritardatari a 136 assenze. Completano la top 5 il 23 su Bari a 103, il 62 su Venezia a 100, il 33 su Torino a 96 e il 54 a Cagliari da 94. Alle estrazioni del Lotto oggi segnaliamo tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Milano (27-72) e un terno in cadenza 7 su Palermo (17-37-77).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 3 su Torino è assente da 61 turni. Tra le decine, la 1-9 su Venezia manca ora da 47 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Cagliari conta 64 turni di ritardo.

Risultati SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 52 48 23 66 43 17 Numero Jolly 88 Numero SuperStar 3

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 98,4 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 2 maggio centrati a Fiumicino (RM), Eraclea (VE) e online, tre punti “5” da 57.954,17 euro ciascuno. Da segnalare anche un quattro “stella” da 32.677 euro.L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

Attesa per i. numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta, per chi spera in ricche vincite. Ma gli ultimi dati confermano che è calata da parte dei giocatori, determinando un buco di oltre un miliardo di euro nelle casse dello Stato negli ultimi tre mesi.

Combinazione 10eLotto di oggi, combinazione oro e doppio oro

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 3 4 5 8 10 11 12 17 21 27 29 33 38 41 50 60 62 69 72 Numero Oro 38 Doppio Oro 38 11 Numero Gong -

Tripletta in Lombardia con il 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 2 maggio, a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, è stato messo a segno un 7 Doppio Oro da 15 mila euro, seguito da un 7 Oro da 8 mila euro centrato a Tirano, in provincia di Sondrio, e dal 3 Oro da 6 mila euro indovinato a Milano. Tuttavia, le due vincite più alte di giornata arrivano da Roma e Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, con due 9 da 20 mila euro ciascuno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,3 miliardi in tutto il 2024.