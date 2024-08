Estrazione del Lotto di oggi 19 agosto 2024 SuperEnalotto 10Lotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 19 agosto 2024 dalle ruote in diretta, Simbolotto, SuperEnalotto combinazione 10eLotto con Extra.

Stasera torna puntuale l’appuntamento la diretta estrazioni del Lotto oggi numeri vincenti e del Superenalotto saranno noti dalle 20,00. Le prime cifre ad essere pubblicati saranno quelle della ruota di Milano. Segue poi Napoli, Cagliari, Bari, Torino. E poi Genova, Roma, Palermo, Venezia, Firenze e Nazionale. Proseguendo con la combinazione Superenalotto 19 agosto 2024, l’aggiornamento in tempo reale si concluderà poi con il Simbolotto di stasera ed il 10Lotto serale.

All’estrazione del Lotto oggi numeri vincenti in diretta saranno disponibili dalle 20,00. La pubblicazione dei risultati ufficiali avviene online. Numerosi sono coloro i quali tentano la sorte anche on-line. Giocare è l’occasione per divertirsi, e conoscere le proprie possibilità di vincita, aiuta a prevenire atteggiamenti sbagliati quando si gioca.

Estrazione del Lotto di oggi 19 agosto 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 74 48 56 32 41 Cagliari 87 45 30 77 23 Firenze 81 59 86 31 4 Genova 48 17 13 3 54 Milano 66 38 3 52 64 Napoli 16 44 47 61 75 Palermo 59 46 16 36 52 Roma 37 13 54 61 1 Torino 37 36 54 57 48 Venezia 28 47 11 40 44 Nazionale 77 27 5 38 8

SIMBOLOTTO 19 AGOSTO 2024: 26,44,35,8,39

Per visualizzare i numeri a Lotto di stasera vai sul link Aggiorna Diretta Live e scopri gli ultimi estratti su tutte le ruote. Segui la diretta anche del Superenalotto 19 agosto 2024. Tra i numeri che all’estrazione del Lotto 27 agosto 2022 contano più ritardi sono i seguenti. Attualmente il 16 su Firenze ha totalizzato 62 assenze consecutive. C’è poi il 63 su Torino che non esce da 66 turni. Seguono poi il 33 su Bari a quota 96 assenze, mentre il 75 su Cagliari è a quota 65 ritardi. Altro ritardatario più significativo è il 79 su Palermo che non esce da 80 sorteggi.

Alle estrazioni del Lotto oggi continua l’attesa anche per il numero 59 sulla ruota di Milano che non esce da 108 concorsi. Il numero 53 sulla ruota di Napoli ha totalizzato 78 ritardi, mentre il numero 16 sulla ruota di Roma non esce da 99 turni. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco, i numeri 49 su Venezia ed il 39 sulla ruota Nazionale, che contano rispettivamente 83 e 86 ritardi.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 78 4 36 7 24 15 Numero Jolly 65 Numero SuperStar 85

Nessun “6” nel concorso di ieri e il Jackpot vola a 261 milioni di euro. Sono stati due i punti “5”, uno centrato a Siracusa presso la il punto Sisal in via Nazionale 215 e l’altro a Porto Empedocle (AG) presso il punto Sisal in via Catania 16, con i fortunati vincitori che si portano a casa 128.565,21 euro a testa. I numeri vincenti dell’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi sono in diretta alle 20,00. Scopri anche quote e premi del concorso pochi minuti dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali.

Combinazione 10eLotto di stasera: aggiorna schedina

Numeri Vincenti 13 16 17 28 30 36 37 38 44 45 46 47 48 56 59 66 74 81 86 87 Numero Oro 74 Doppio Oro 74 48 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto premia la Sicilia con due vincite dal totale di 110 mila euro, come previsto in base al conteggio delle vincite. La più alta si è verificata a Lentini, in provincia di Siracusa, dove un fortunato giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 60 mila euro. Il gioco premia Roana, in provincia di Vicenza: un fortunato giocatore ha conquistato 249.500 euro grazie a una puntata da 6 euro sui numeri 43-57-59-65 sulla ruota Nazionale. La vincita si piazza sul podio del 2022, alle spalle di quella da 600mila euro centrata a Milano il 22 gennaio e di quella da oltre 380mila euro realizzata a Napoli il 24 maggio. Si festeggia anche a Vietri di Potenza con una vincita da 125mila euro.

