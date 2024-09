Estrazione MillionDAY del 9 settembre 2024: previsioni e risultati

Numeri vincenti estrazione MillionDAY del 9 settembre 2024 in diretta: schedina con previsioni, ritardatari e risultati del concorso di stasera.

Stasera 9 settembre 2024 si tiene l’estrazione MillionDAY in tempo reale su Controcampus.it. Il concorso odierno prevede quindi il sorteggio dei numeri vincenti della combinazione odierna sempre, come nei precedenti concorsi. Le opportunità per aggiudicarsi il premio di prima categoria sono piuttosto ridotte, ma ciononostante finora sono stati in tanti i giocatori diventati milionari. Addirittura una tripletta ha consentito a ben tre fortunati vincitori di potere intascare un milione di euro a testa.

Lottomatica opera del mercato nazionale del gioco ormai da diversi anni. Le lotterie che ha lanciato nel corso della sua decennale storia sono sempre molto seguite, e rappresentano entrate ricche e vantaggiose per lo Stato. Ma Lottomatica non si occupa solamente del settore del gioco pubblico e dell’intrattenimento. Infatti opera anche nei settori legati a prodotti e servizi per il mercato degli apparecchi da intrattenimento. Ma opera anche in settori diversi da quelli dell’intrattenimento, offrendo servizi legati alla telefonia e pagamenti di imposte. L’attività della società è costellata di successi ed insieme a Sisal, si tratta di una delle società per azioni più importanti in Italia.

