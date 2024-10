Estrazione VinciCasa del 7 ottobre 2024: risultati di oggi online

Numeri vincenti estrazione VinciCasa del 7 ottobre 2024 in diretta aggiornando la pagina: previsioni, ritardatari e risultati di oggi da qui online.

Oggi 7 ottobre 2024 si gioca il nuovo concorso della lotteria che si vince casa Win for life. Alle 20.00 si conoscerà la combinazione formata dai numeri compresi da 1 a 40 che consentirà di aggiudicarsi il jackpot che anche stasera vale mezzo milione di euro. Si tratta di un premio fisso, variabili invece sono le quote che possono essere vinte se si centrano almeno due delle cifre estratte stasera. L’estrazione VinciCasa di stasera è alle 20.00, e su questa pagina puoi conoscere i risultati del concorso 279 in tempo reale.

La lotteria nasce dall’esigenza di soddisfare una priorità comune a tutte le famiglie nel tempo: abitare in una bella casa con tutti gli spazi e comfort necessari per poter condividere il proprio tempo in famiglia in maniera serena. Ma cosa rende la casa migliore di un’altra? Un problema molto comune è quello del sovraffollamento. Non ci sono abbastanza stanze per tutti gli abitanti della casa.

Estrazione VinciCasa del 7 ottobre 2024: numeri vincenti di oggi in diretta da questa pagina

I numeri dell’estrazione Vincicasa 7 ottobre 2024 saranno noti già dalle 20.00 di questa sera. Pochi minuti dopo la pubblicazione della cinquina seguirà poi quella delle quote, proprio come avvenuto nel concorso di ieri. La riscossione delle vincite deve avvenire entro i limiti temporali previsti dal regolamento. Mentre per chi vince il premio di prima categoria ci sono due anni di tempo. Trovare la casa dei propri desideri non è facile. Chi partecipa alla lotteria di Win for life lo sa bene.

Stando ad alcune recenti indagini, l’indice di bassa qualità dell’abitazione è più elevato nel Mezzogiorno dove raggiunge l’11,8%. Si vive meglio invece al Nord dove le case risultano essere più luminose ed ospitali, meglio strutturate e all’avanguardia in fatto di infiltrazioni ed umidità. Le case migliori sarebbero quelle del Friuli Venezia Giulia e della Valle d’Aosta, dove è più facile riscontrare cittadini soddisfatti della propria casa. Le abitazioni invece qualitativamente inferiori sarebbero quelle della Calabria e dell’Abruzzo. Sovraffollamento, problemi strutturali, luminosità incidono sulla qualità dell’abitazione.

Risultati VinciCasa di oggi: quote e premi in diretta

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Chi non indovina la combinazione vincente, può rifarsi sulle quote che saranno indicate a chiusura del concorso 279 di questa sera. Tantissimi giocatori prendono parte al gioco di Sisal. La maggior parte riesce a vincere un premio tale da recuperare quanto investito al gioco. Altri invece devono ritentare nuovamente la sorte, sperando in una occasione migliore di successo. Finora sono stati tutto 167 a realizzare il desiderio di diventare proprietari di una casa da mezzo milione di euro, che certamente potrà in linea con le esigenze di nuovi proprietari.