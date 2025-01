Estrazione VinciCasa di oggi 21 gennaio 2025: risultati in diretta

Numeri vincenti estrazione VinciCasa di oggi 21 gennaio 2025: previsioni, ritardatari e in diretta risultati del concorso di questa sera.

Alle 20.00 di stasera si conosceranno i numeri vincenti che potrebbero regalare la casa nuova ad un nuovo fortunato giocatore. L’ultima vincita è stata realizzata durante la settimana. Per vincere ricordiamo che bisogna indovinare tutti i numeri estratti al concorso 21/2025 di oggi.

Una cinquina fortunata che darà diritto al premio di prima categoria, costituito appunto dal un immobile del valore mezzo milione di euro. L’ultima vincita viene dalle Langhe: vinta la prima casa dell’anno +200.000€ subito in Piemonte. La cornice è quella di un bellissimo borgo nel cuore delle Langhe. È qui che ha fatto tappa la Fortuna, più precisamente a Neive in provincia di Cuneo, nel concorso passato è stata vinta una casa +200.000€ subito. Il fortunato giocatore, incoronato vincitore, ha centrato in pieno la combinazione estratta formata dai numeri 9 – 11 – 13 – 32 – 40 aggiudicandosi così il premio più ambito: una casa! La giocata è del Punto di Vendita Sisal che a Neive è collocato in Piazza Garibaldi, 23.

Estrazione VinciCasa di oggi 21 gennaio 2025: schedina con la diretta dei numeri vincenti di stasera

Chi gioca a Vincicasa potrà conoscere i risultati del concorso 21/ 2025 direttamente dalle ore 20,00. Proprio come succede durante gli altri giorni della settimana in cui si tengono i sorteggi di altre lotterie. Chi indovina i numeri dell’estrazione Vincicasa del 21 gennaio 2025, può decidere se acquistare una casa in montagna, al mare, o in città. Tante sono le alternative possibili, affinché si realizzi il desiderio di diventare proprietari della casa dei propri sogni. Tra le tipologie di giocata, c’è quella classica, quella multipannello, ma anche quella causale. Ci sono poi le giocate con il Quick Pick, il sistema automatico che genera da solo la cinquina da giocare.

La vincita può essere così ripartita: € 200.000 possono essere riscossi in denaro dal vincitore che può destinarli per qualsiasi acquisto. La restante parte è invece vincolata all’acquisto di uno o più immobili su tutto il territorio nazionale. Il vincitore ha due anni di tempo per trovare la casa dei propri sogni, ciò che conta è che sia situata sul territorio nazionale.

Risultati VinciCasa: quote e premi del concorso di questa sera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Alle estrazioni di oggi, 21 gennaio 2025, non resta che scoprire qual è l’importo degli altri premi in denaro. Il valore delle quote dipende dalla raccolta scommessa che si è tenuta nelle ultime 24 ore. Dall’importo del montepremi quindi dipenderanno le vincite che possono essere utilizzate con 2,3, oppure 4 numeri vincenti. Le prossime estrazioni si terranno domani, sempre alla stessa ora. Il Jackpot resta invariato. Per non perdersi neanche un appuntamento con la fortuna, tra le opzioni di gioco previste dal regolamento Win for Life ci sono anche le giocate in abbonamento.