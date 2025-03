Estrazione VinciCasa oggi 1 marzo 2025: numeri vincenti e quote

Verifica estrazione VinciCasa oggi 1 marzo 2025 in diretta: numeri vincenti, quote e premi del concorso di questa sera, in attesa previsioni e ritardatari.

Dalle ore 20,00 è possibile verificare il risultato dell’estrazione Vincicasa di oggi 1 marzo 2025. Stasera si tiene il primo appuntamento del mese con la lotteria in cui si vince casa. Anche stasera si gioca per vincere l’immobile nuovo. I numeri usciti durante il concorso di ieri lunedì non sono stati pronosticati correttamente da nessuno dei partecipanti al sorteggio. E così questa sera si torna a puntare nuovamente € 2 sulla cinquina che potrebbe farne vincere 500.000.

Al concorso 60/2025 sarà possibile seguire in diretta la pubblicazione dei numeri vincenti. Aggiornando questa pagina si visualizzeranno i numeri della combinazione vincente, oltre che la tabella contenente tutti gli importi delle vincite.

Estrazione VinciCasa oggi 1 marzo 2025 in diretta: numeri vincenti del concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 3 6 17 20

Pronosticare cinque numeri su 40 non è facile, ma nemmeno impossibile. Infatti l’estrazione Vincicasa è tra le lotterie che presenta probabilità di vincita abbastanza accessibili. Il valore del jackpot è fisso, anche in caso di più vincitori contemporaneamente. Il primo premio vale mezzo milione di euro: il 40% della vincita è in denaro, mentre la restante parte è vincolato all’acquisto di uno o più immobili situati su tutto il territorio nazionale. Nel concorso di ieri non ci sono state nuove vincite.

Dalla Mappa della Fortuna vediamo che la regione più fortunata è il Lazio, dove sono stati vinti 31 immobili in tutto. Segue poi la Toscana che conta 15 combinazioni vincenti. In Emilia Romagna ed in Lombardia il numero delle case vinte è fermo a 14 e 23. In Piemonte invece la fortuna ha premiato 13 giocatori, mentre il numero delle vincite nel Veneto ed in Sicilia è 11 e 12. In Campania sono stati in 7 ad esultare grazie alle estrazioni vincicasa di Sisal. Nelle Marche il numero delle vincite è 5, come pure in Puglia sono 8. Liguria e Sardegna contano due e tre combinazioni vincenti indovinate.

Nel Trentino ed in Calabria invece il numero delle case vinte resta fermo a uno. Ci sono ancora regioni in cui non ci sono state vincite. E’ il caso della Basilicata, dell’Abruzzo e dell’Umbria. Chissà che il mese di marzo non segni qualche novità sulla Mappa della Fortuna.

Quote e premi VinciCasa aggiornando da qui la schedina

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 18 108,53 € Punti 3 554 12,46 € Punti 2 4.656 2,04 €

Chi ha giocato presso le ricevitorie, per riscuotere una vincita non deve fare altro che recarsi in qualsiasi punto vendita e consegnare la propria ricevuta di gioco. Per le vincite fino a € 520, Il vincitore può recarsi presso qualsiasi punto vendita. Chi ha giocato on-line, riceverà l’accredito direttamente sul proprio conto di gioco. Per i giochi Win for life e vincicasa ricordiamo che la riscossione delle vincite deve avvenire entro il 45º giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale Generale. La scadenza è protratta fino al 60º giorno nel caso in cui il vincitore si rechi presso gli uffici premi di Sisal di Roma e Milano.

Montepremi concorso 60: €