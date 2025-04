Estrazione del Lotto di oggi 29 aprile 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 29 aprile 2025 per ogni ruota, risultati Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e 10eLotto.

Stasera i numeri al Lotto in diretta e Superenalotto di oggi saranno pubblicati alle 20,00. L’attesa è anche per la combinazione del 10Lotto serale. Tutti i numeri al Lotto, estrazione di oggi 29 aprile 2025, rappresentano per molti anche un momento di evasione dalla routine. E’ con questo spirito che molti si avvicinano alle lotterie e fanno le proprie scommesse di gioco. Verificare i risultati ufficiali è certamente un momento emozionante, anche grazie all’aggiornamento in tempo reale. Ecco quindi gli ultimi estratti su tutte le ruote dell’estrazione del Lotto 29 aprile 2025. Seguirà la combinazione Sisal che vale tanti milioni di euro, e quella del Simbolotto di stasera.

Estrazione del Lotto di oggi 29 aprile 2025, numeri vincenti per ogni ruota e risultati Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 3 7 32 5 33 Cagliari 66 62 27 39 26 Firenze 7 41 70 75 53 Genova 10 26 64 44 74 Milano 30 76 66 51 65 Napoli 56 80 34 11 29 Palermo 74 37 48 13 38 Roma 2 21 18 51 68 Torino 64 6 32 88 54 Venezia 66 1 11 74 54 Nazionale 65 63 50 55 33

I risultati del concorso si conosceranno alle 20,00 di questa sera, e gli appassionati che seguono on-line la pubblicazione delle combinazioni vincenti uscite su tutte le ruote, anche stasera potranno scoprire subito quali sono le cifre che daranno diritto alla riscossione dei premi in denaro. Ricordiamo intanto qual è l’aggiornamento che riguarda le statistiche di gioco riportato dall’archivio di Lottomatica.it.

Il ritardatario più longevo è ancora una volta il 27 sulla ruota di Milano. Sono in tutto 63 le assenze consecutive segnalate. Sulla ruota di Firenze il 72 ha raggiunto le 56 assenze consecutive. Sulla ruota di Palermo continua l’attesa per il 60 che manca da 71 turni. All’estrazione del Lotto 29 aprile 2025 il 10 sulla ruota Nazionale è tra i numeri ritardatari più longevi, non uscendo da 77 colpi di gioco.

Segue poi il 29 sulla ruota di Cagliari che ha totalizzato 58 assenze consecutive. Sulla ruota di Venezia il 69 oggi fa segnare 69 ritardi. Mentre sulla ruota di Torino l’80 manca da 84 giocate. Tra le cifre attese da più tempo c’è anche il numero 27 sulla ruota di Napoli che stasera totalizza 63 ritardi consecutivi. Infine chiudono l’aggiornamento delle statistiche i numeri 30 e 60 sulla ruota di Bari e sulla ruota di Genova, assenti rispettivamente da 63 e da 95 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 60 31 20 39 59 82 Numero Jolly 57 Numero SuperStar 10

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. Sono ben 4 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 56.059,21 euro ciascuno. Da segnalare anche 7 “4 stella” da 61.786 euro. I premi sono da riscuotere secondo precise regole. Attesa quindi per l’estrazione del Lotto in diretta ed i numeri del Superenalotto 29 aprile 2023.

E’ la Campania l’assoluta protagonista nell’ultimo concorso del Lotto. Sono arrivate a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, le due vincite più importanti, entrambe da 118.750 euro con i numeri 9-28-85 sulla ruota Nazionale. Anche in provincia di Napoli si segnalano diverse vincite importanti, due delle quali proprio nel capoluogo partenopeo: la prima da 47.500 euro e la seconda da 23.750 euro, entrambe arrivate grazie alla combinazione 43-47-89 sulla ruota di Napoli.

Estrazioni 10eLotto di questa sera: numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 2 3 6 7 10 21 26 27 30 32 37 41 56 62 64 66 74 76 80 Numero Oro 3 Doppio Oro 3 7 Numero Gong -

E’ arrivata a Cassano Magnago, in provincia di Varese, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nella località lombarda, infatti, sono stati vinti 100.001 euro grazie a un “9”, grazie a una giocata del valore di 4 euro abbinata a un’estrazione della modalità frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 11,5 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi da inizio anno.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di oggi