Estrazione VinciCasa di oggi 7 giugno 2025: numeri, quote e premi

Risultati estrazione VinciCasa di oggi 7 giugno 2025 in diretta: numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera.

Oggi 7 giugno 2025 si tiene una nuova estrazione Vincicasa di Sisal. Una nuova settimana è iniziata, e potrebbe presto esserci una nuova vincita del jackpot. In attesa che il numero delle case vinte cresca ulteriormente, ricordiamo alcune vecchie storie di vincitori. Infatti chi si reca presso gli uffici Sisal per riscuotere la propria vincita, potrebbe anche decidere di raccontare la sua esperienza.

E’ qui che “Coccinella” (nome scelto dal vincitore) ” ha deciso di raccontare la sua storia. Parliamo della vincita realizzata grazie ad una giocata effettuata presso il Punto di Vendita Sisal Bar Roma situato in Viale Vittorio Veneto, 6 a Floridia (SR). Negli uffici Sisal di Roma il fortunato vincitore del concorso n. 126 del 6 maggio scorso di VinciCasa ha raccontato i momenti in cui ha realizzatori essere il nuovo vincitore di Win For Life.

Estrazione VinciCasa di oggi 7 giugno 2022: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 11 17 28 35

I numeri Vincicasa si conosceranno alle 20.00. L’estrazione di oggi sarà seguita in diretta. Per vincere il premio di prima categoria è necessario pronosticare correttamente cinque numeri compresi tra 1 e 40. Le probabilità di riuscirci sono una su 658.008. La probabilità di indovinare quattro numeri su cinque è una su 3760. Decisamente più semplice è la probabilità di realizzare un terno, quindi di indovinare tre numeri su cinque. C’è una probabilità su 111 di riuscire ad aggiudicarsi il premio di terza categoria. Per indovinare due numeri su cinque ce n’è una su 10, combinazione numerica alla quale corrisponde il premio di quarta categoria.

Ma nonostante le scarse possibilità di vincere, c’è chi riesce a realizzare la vincita da mezzo milione di euro. Coccinella insegue questo stesso sogno tutti i giorni da circa due anni, giocando a VinciCasa. Racconta di giocare sempre gli stessi numeri, quelli personali ancorati ai suoi ricordi, date significative. È sabato 4 maggio quando Coccinella acquista 3 giocate in abbonamento.

Risultati VinciCasa: quote e premi in diretta

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 6 297,96 € Punti 3 342 18,48 € Punti 2 3.530 2,47 €

Durante il concorso di ieri Chi vince uno dei premi in denaro, ha 45 giorni di tempo per poter riscuotere la vincita. I termini della scadenza sono prolungati fino al 60º giorno nel caso in cui il vincitore si rechi presso gli uffici premi Sisal situati a Roma ed a Milano. Queste sono le sedi del concessionario di gioco del Superenalotto. È qui che vengono riscosse tutte le vincite, anche quelle milionarie. È qui che chi riesce a realizzare il sogno più grande, spesso decide anche di raccontare la propria esperienza di gioco e di condividerla con tutti i giocatori che ogni giorno tentano la buona sorte con Sisal.