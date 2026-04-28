Presso l'Università di Urbino Carlo Bo, presentata una nuova linea FlixBus che collegherà Urbino con Roma, l'Aeroporto di Fiumicino e l'Umbria durante tutta la stagione estiva.

Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità tra la Città Ideale e alcuni importanti nodi turistici dell’Italia centrale.

Alla conferenza di lancio, moderata dal Rettore Giorgio Calcagnini, hanno partecipato figure di spicco come l’On. Antonio Baldelli della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il Vicesindaco di Urbino Giulia Volponi, il Direttore Generale dell’Università Alessandro Perfetto, Guglielmo Pilutti, Responsabile Relazioni Istituzionali di FlixBus, e Lorenzo Pierpaoli, Amministratore Unico di LolliBus, partner operativo della linea.

Il servizio sarà attivo dal giovedì al lunedì, con partenza da Piazza Mercatale alle 8:35 e fermate a Città di Castello (10:00), Perugia (10:55) e Roma Tiburtina (13:20), per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino alle 14:25. Il ritorno sarà altrettanto semplice, permettendo un facile accesso a Urbino da Fiumicino, Roma e dall’Umbria. La linea inizierà ufficialmente il 18 giugno e rimarrà disponibile per tutta l’estate.

Un’opportunità per il territorio

Questa nuova iniziativa mira a valorizzare un territorio ricco di attrazioni artistiche e culturali, che attualmente soffre di scarsi collegamenti ferroviari. In tale contesto, il trasporto su gomma diventa fondamentale per sfruttare appieno il potenziale del patrimonio locale. La linea contribuirà a ridurre l’uso di automobili private da parte dei visitatori, portando a effetti positivi sul traffico e sull’inquinamento ambientale.

Guglielmo Pilutti ha dichiarato: “Il lancio di questa linea a Urbino segna un passo significativo per FlixBus in Italia. Siamo entusiasti di sostenere la valorizzazione del territorio e della sua cultura, e di creare nuove opportunità di mobilità verso un luogo di grande importanza artistica e storica. La cooperazione con le istituzioni locali e il supporto dell’università sono essenziali per il successo di questa iniziativa.”

Accessibilità e opportunità per gli studenti

La nuova linea offre la possibilità di raggiungere Urbino anche a chi atterra all’Aeroporto di Fiumicino, il principale scalo internazionale italiano. Questo faciliterà la promozione della città come meta turistica, anche per nuovi mercati esteri, grazie alla riconoscibilità del marchio FlixBus e alla sua piattaforma di prenotazione disponibile in 30 lingue. Inoltre, il servizio sarà vantaggioso per gli studenti dell’Università di Urbino, permettendo loro di tornare a casa durante l’estate e di fare ritorno in città per la sessione autunnale, grazie a tariffe dinamiche che premiano le prenotazioni anticipate.

L’On. Antonio Baldelli ha espresso la sua soddisfazione per l’attivazione di questa nuova linea, sottolineando come la mobilità sia strategica per lo sviluppo locale. “Rafforzare i collegamenti è fondamentale per il turismo e per facilitare la vita degli studenti, rendendo più accessibili le nostre risorse culturali. Spero che questo servizio, avviato in via sperimentale, diventi un punto fermo per cittadini e visitatori, contribuendo alla valorizzazione di Urbino, città patrimonio dell’UNESCO.”

Collaborazione tra pubblico e privato

Giorgio Calcagnini ha aggiunto che un collegamento diretto con Roma migliora non solo l’esperienza universitaria, ma anche l’integrazione di Urbino nelle reti di mobilità moderne. “Ridurre i tempi di viaggio e garantire maggiore certezza negli spostamenti facilita le scelte di studio e collaborazione. Questa iniziativa rende il patrimonio di Urbino più accessibile e dimostra come le partnership mirate possano generare servizi utili, con benefici che vanno oltre il semplice trasporto,” ha affermato.

Giulia Volponi, Vicesindaco di Urbino, ha commentato l’importanza di questo nuovo servizio per il turismo e la mobilità dei residenti. Ha espresso gratitudine per l’impegno di FlixBus nel valorizzare il territorio e ha sottolineato come questa iniziativa possa portare vantaggi significativi alla comunità. La linea sarà gestita da LolliBus, un’azienda locale, in linea con il modello di business cooperativo di FlixBus, già attiva in diverse destinazioni delle Marche, dove il servizio ferroviario è limitato.

Lorenzo Pierpaoli ha concluso: “Siamo entusiasti di collaborare con FlixBus per offrire un servizio di alta qualità e efficienza, portando benefici alle comunità locali e migliorando la mobilità nella nostra regione.”