Giornata Internazionale dei Musei con Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, Città della Scienza, Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle dell'Università di Catania.

Questi musei offriranno aperture straordinarie e iniziative uniche, in linea con il tema scelto da ICOM per il 2026: “Musei che uniscono un mondo diviso”.

L’iniziativa sottolinea l’importanza dei musei come spazi di incontro e apprendimento, capaci di favorire il dialogo tra culture e comunità diverse. Essa promuove il rispetto delle differenze culturali e mette in risalto il patrimonio culturale come strumento per la coesione sociale. Questo tema si ricollega anche agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle disuguaglianze e la promozione di società più pacifiche e inclusive.

Per l’occasione, il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, situato in Palazzo Centrale, piazza Università 2, osserverà l’orario consueto di apertura al mattino, dalle 8.30 alle 13.30, e riaprirà nel pomeriggio alle 14.30, prolungando le visite fino alle 20. Sono in programma tre iniziative speciali che arricchiranno l’esperienza dei visitatori.

Iniziative speciali per i visitatori

La prima iniziativa, “Il museo delle parole che uniscono”, inviterà i partecipanti a connettere parole chiave con gli oggetti esposti, stimolando interpretazioni personali e creando un legame emotivo con il patrimonio museale. Questa attività mira a valorizzare il museo come spazio che unisce esperienze e significati differenti.

In aggiunta, è prevista una “Visita tattile e immersiva… con passeggiata accessibile” per i soci UICI di Catania, insieme a un percorso dedicato alla storia delle popolazioni siciliane. La Sicilia rappresenta un esempio emblematico di integrazione tra culture diverse, che nel corso dei secoli hanno dato vita a un mosaico culturale unico. Le esperienze storiche dell’isola offrono spunti rilevanti per comprendere le dinamiche delle società multiculturali attuali. In questo contesto, i musei giocano un ruolo chiave nella diffusione di valori come solidarietà, dialogo e rispetto tra i popoli.

Modalità di partecipazione e prenotazioni

Le visite, che richiedono prenotazione, si svolgeranno in due turni: dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11, con un massimo di 25 partecipanti per turno. Le prenotazioni possono essere effettuate all’indirizzo [email protected].

Anche la Città della Scienza, situata in via Simeto, parteciperà all’evento con aperture straordinarie. Il museo sarà aperto dalle 9 alle 13, con ingressi prenotabili tramite Eventbrite. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, sarà possibile visitarlo, con ultimo ingresso previsto per le 19. Durante il pomeriggio, sono programmate visite guidate speciali dedicate al Planetario, rivolte agli appassionati di astronomia e divulgazione scientifica.

Apertura straordinaria del Museo di Zoologia

Infine, il Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle rimarrà aperto fino alle 17.30 nel pomeriggio. Le prenotazioni per le visite possono essere effettuate esclusivamente attraverso il sito web del museo. Sono in programma anche visite didattiche guidate per scolaresche, gruppi organizzati e visitatori singoli, con attività mirate alla scoperta del patrimonio zoologico e naturalistico conservato all’interno del museo.