Lecce ospiterà Massimo Cacciari per due eventi significativi dal punto di vista culturale e accademico.

Il filosofo, già primo cittadino di Venezia e membro dell’Accademia dei Lincei, è una delle figure più influenti del pensiero contemporaneo italiano. Giovedì 4 e venerdì 5 giugno, sarà presente per approfondire temi che uniscono filosofia, arte e ricerca umanistica.

Il primo incontro si terrà giovedì 4 giugno alle ore 19:00 presso il Convitto Palmieri – Sala Teatrino. In questa occasione, Cacciari presenterà una conferenza intitolata “Van Gogh tra colore e dolore”, in cui esplorerà il legame tra l’arte di Van Gogh, la sofferenza e la ricerca di significato. Questo evento è organizzato dalla Comunità della Casa, in collaborazione con la Fondazione DIV.ERGO-ETS, l’Associazione C.A.SA. ODV-ETS e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento.

Il secondo incontro avrà luogo venerdì 5 giugno alle ore 10:30 presso il Complesso Studium 2000, Aula 7, Edificio 6, Via di Valesio 24. Si tratta di un seminario universitario aperto al pubblico dal titolo “Filologia e filosofia”, sempre a cura del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento. I saluti istituzionali saranno portati dalla rettrice Maria Antonietta Aiello, dalla direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici Maria Grazia Guido e dal direttore dell’Unità di ricerca IAROG Pier Luigi Portaluri. L’introduzione e la moderazione del seminario saranno affidate ad Alessandro Capone, sempre del Dipartimento di Studi Umanistici.

Un’opportunità per il territorio salentino

Questi due eventi offrono un’opportunità unica per il salento, permettendo di interagire con uno dei pensatori più innovativi e profondi della cultura italiana. Cacciari è in grado di navigare con autorevolezza tra vari ambiti, inclusi la filosofia politica, l’estetica, la teologia e la storia delle idee. La scelta di Lecce come sede di questi incontri sottolinea il crescente riconoscimento dell’Università del Salento come centro di attrazione culturale e scientifica nel Mezzogiorno.

Il programma degli eventi

Il primo giorno, la conferenza di Cacciari si concentrerà sull’analisi della vita e dell’opera di Van Gogh, esaminando come il dolore personale possa influenzare la creatività artistica. Si tratterà di un momento di riflessione profonda, aperto al pubblico, per stimolare dibattiti e confronti sulle tematiche artistiche e filosofiche.

Il seminario del giorno successivo si propone di approfondire il rapporto tra filologia e filosofia, esplorando come questi due ambiti possano interagire e arricchirsi reciprocamente. Con l’intervento di esperti del settore, l’incontro sarà un’importante occasione di aggiornamento per studenti e appassionati.

Conclusioni e aspettative

La presenza di Massimo Cacciari a Lecce rappresenta un’importante opportunità per ampliare i propri orizzonti culturali. Gli eventi offrono spunti di riflessione su come le discipline umanistiche possano influenzare la nostra comprensione del mondo, rendendo il salento un punto di riferimento per il dialogo culturale. Attendiamo con interesse la partecipazione di un pubblico appassionato e curioso di confrontarsi con uno dei massimi esponenti del pensiero contemporaneo.