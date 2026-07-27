Venezia ha ospitato un evento straordinario con oltre 100 studenti provenienti da tutto il mondo, impegnati in una competizione di idee innovativa.

La Youth Innovation Competition on Global Governance 2026, svoltasi all’Università Ca’ Foscari, ha visto la partecipazione di giovani talenti pronti a confrontarsi su temi cruciali come la governance globale e lo sviluppo sostenibile.

Questa competizione internazionale, originariamente avviata dalla Fudan University di Shanghai, si è tenuta a Venezia dal 21 al 24 luglio, offrendo agli studenti l’opportunità di presentare soluzioni pratiche e innovative a sfide globali attuali. Quest’anno, il focus è stato sul patrimonio culturale e sul ruolo che svolge nello sviluppo della civiltà umana.

Una giuria internazionale, composta da docenti di Ca’ Foscari, Fudan University e altre università, ha esaminato i progetti presentati. Il premio è stato assegnato al team formato da Khor Hui Min (Peking University), Amália Margaretha Lucas (China Medical University), Elisabeth Florentine Welz (RUB), Juan Luis Avila Montoya (Universidad de Los Andes) e Ceca Vidović (University of Novi Sad), per il progetto intitolato “Building the Future of Overlooked Cultural Heritage”.

Le parole della Rettrice Tiziana Lippiello

La Rettrice Tiziana Lippiello ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra l’Università Fudan e Ca’ Foscari, definendola un ponte che unisce due civiltà antiche. Ha evidenziato come questa partnership vada oltre la mera collaborazione accademica, creando occasioni di scambio per studenti, ricercatori e docenti, favorendo la ricerca congiunta e lo sviluppo di soluzioni per affrontare le sfide globali.

Lippiello ha anche ribadito che il patrimonio culturale non è solo un’eredità storica, ma una risorsa viva che aiuta a comprendere la nostra identità e a valorizzare le diverse civiltà. Ogni monumento e ogni opera d’arte rappresentano un’opportunità per costruire fiducia reciproca tra i popoli, mentre la curiosità, simboleggiata dall’eredità di Marco Polo, può aprire nuovi orizzonti di comprensione.

Il ruolo del patrimonio culturale nella pace

Secondo la Rettrice, la tutela e la promozione del patrimonio culturale vanno oltre il semplice aspetto culturale, diventando invece un contributo fondamentale alla convivenza pacifica. La pace, ha affermato, non può basarsi solo su accordi politici o cooperazione economica, ma necessita di un reciproco rispetto delle identità e della dignità di ogni cultura.

Infine, il patrimonio culturale è descritto come il linguaggio attraverso il quale le persone possono apprendere a comprendersi meglio, sottolineando l’importanza dell’apertura e della cooperazione nella costruzione di un futuro condiviso.

Conclusione e futuro della competizione

Questa edizione della Youth Innovation Competition ha messo in luce l’impegno dei giovani verso l’innovazione e la sostenibilità, dimostrando che il patrimonio culturale è un tema cruciale per la pace e la coesione globale. La partecipazione di studenti da diverse parti del mondo conferma l’importanza di queste iniziative, che offrono un’importante piattaforma per lo scambio di idee e la costruzione di un futuro migliore.