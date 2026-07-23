Il 23 luglio 2026, l'Università di Udine ha celebrato i risultati dei suoi studenti nel campo delle Scienze motorie, assegnando i premi dedicati alla memoria di Marco Fantoni.

Le vincitrici di quest’anno sono Maria Castellani da Sedegliano, Swami Peressin di Villesse e Giovanna Serafin di Ronchi dei Legionari, che si sono distinte nel loro percorso accademico nell’anno 2024-2025.

Questa iniziativa, promossa dall’associazione “Mai daur” di Gemona del Friuli, mira a onorare la figura di Fantoni, imprenditore friulano scomparso nel 2021 e laureato honoris causa nel 2002 presso l’ateneo. I premi, del valore di 1500 euro ciascuno, sono stati consegnati nel suggestivo Cinema Teatro Sociale di Gemona, sede del corso di laurea in Scienze motorie del Dipartimento di Medicina.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi esponenti del mondo accademico e locale, tra cui Lorenza Driul, delegata dell’Università per l’area medica, e Maria Parpinel, coordinatrice del corso di laurea. Presenti anche Giovanni Fantoni, Daniele Furlanetto, vicepresidente di PrimaCassa Fvg, e Flavia Virilli, vice sindaco di Gemona del Friuli. La mattinata è stata allietata dalle performance musicali della cantante Daniela Plos.

Il Graduation Day UniUD e la commissione giudicatrice

In seguito alla cerimonia di premiazione, si è svolto il Graduation Day, durante il quale sono stati consegnati i diplomi a 43 laureati, un evento presieduto da Lorenza Driul, Maria Parpinel e Stefano Lazzer, coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.

La selezione dei premiati è avvenuta attraverso una commissione giudicatrice, presieduta da Maria Parpinel e composta da esperti del settore, tra cui Daniele Furlanetto, Roberto Revelant e Michele Nencioni, direttore generale di Confindustria Udine. La commissione ha valutato le candidature in base al percorso formativo e ai risultati ottenuti dai laureati.

Le parole di Maria Parpinel e Daniele Furlanetto

“Il corso di Scienze motorie non solo sviluppa competenze professionali, ma fornisce anche strumenti basati sul metodo scientifico, fondamentali per affrontare un settore in continua evoluzione”, ha commentato la professoressa Parpinel, sottolineando l’importanza della formazione continua.

Daniele Furlanetto, presidente dell’associazione “Mai daur”, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento ai laureati: “Questo premio è un tributo ai migliori laureati dell’Università di Udine e un modo per onorare la memoria di Marco Fantoni. Vogliamo sostenere i giovani talenti e celebrare il suo impegno imprenditoriale. La dedizione di tutti coloro che hanno contribuito a questo evento è preziosa, e auguro ai laureati un futuro luminoso, incoraggiandoli a perseguire le loro passioni con determinazione e rispetto per la vita”.

Conclusioni e prospettive future

La cerimonia di premiazione non solo ha messo in luce i successi dei laureati, ma ha anche rafforzato il legame tra l’Università di Udine e il territorio. La memoria di Marco Fantoni continua a ispirare nuove generazioni di professionisti nel campo delle Scienze motorie. Con il supporto delle istituzioni e delle associazioni locali, i futuri laureati sono incoraggiati a intraprendere carriere significative, contribuendo al benessere della comunità e al progresso del settore.