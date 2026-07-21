L'Università di Udine ospiterà un'importante conferenza internazionale sulla fluidodinamica multifase, con la partecipazione di circa settanta esperti provenienti da tutto il mondo.

Questo incontro mira a presentare le ultime innovazioni scientifiche nel campo, evidenziando l’importanza dei flussi multifase in applicazioni tecnologiche che spaziano dalla produzione e conversione dell’energia al trasporto di inquinanti e microplastiche, passando per processi industriali, combustione e ambito biomedicale.

Il simposio, intitolato “Dispersed multiphase flows: from measuring to modeling”, si svolgerà nell’auditorium Sgorlon, situato nel polo di via Margreth dell’ateneo. L’organizzazione è curata dal Dipartimento di ingegneria e architettura dell’Università di Udine, in collaborazione con il Centro internazionale di scienze meccaniche (Cism) e il Beijing international center for theoretical and applied mechanics (Bitcam). I partecipanti provengono da rinomate università e centri di ricerca in Europa, Asia, Nord America e Australia.

Il campo della fluidodinamica multifase è attualmente uno dei più dinamici nella meccanica dei fluidi. Il professor Cristian Marchioli sottolinea che le tecnologie per la transizione energetica e la sostenibilità ambientale, così come molti processi industriali, dipendono dalla nostra capacità di studiare e modellare sistemi complessi. La riunione a Udine permetterà un confronto scientifico di alto livello e favorirà nuove collaborazioni nella ricerca.

Un evento di rilevanza internazionale all’Università di Udine

Quest’anno il simposio si svolge in Friuli, consolidando una collaborazione scientifica di lunga data e seguendo una formula biennale che alterna tra Europa e Cina. Marchioli, docente di fluidodinamica e co-presidente del simposio insieme al professor Lihao Zhao della Tsinghua University, evidenzia come questo incontro rappresenti uno dei più prestigiosi eventi scientifici a livello internazionale nel settore. La partecipazione è rigorosamente su invito, con ricercatori selezionati in base all’impatto e alla qualità delle loro ricerche, per garantire un dibattito ai massimi livelli.

Università di Udine, un polo di eccellenza

L’arrivo del simposio a Udine non è avvenuto per caso. Negli ultimi anni, l’Università ha guadagnato una posizione di rilievo nel panorama europeo della ricerca sulla fluidodinamica multifase. Il gruppo di ricerca, sotto la guida di Marchioli, collabora con istituzioni di prestigio e partecipa a progetti di ricerca finanziati a livello nazionale ed europeo. Questo evento rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo dell’Università di Udine e del Cism nella promozione della ricerca d’eccellenza e nel rafforzare la visibilità del Friuli Venezia Giulia come sede di eventi scientifici di rilevanza mondiale.

Un’opportunità per il futuro

Secondo Marchioli, la riconosciuta autorevolezza scientifica ha contribuito a scegliere Udine come sede del simposio, dopo il successo della prima edizione e della tappa successiva di Pechino nel 2024. La collaborazione con il Beijing international center for theoretical and applied mechanics è un esempio di cooperazione scientifica tra Europa e Cina nell’ambito della fluidodinamica. Durante i tre giorni dell’evento, Udine sarà al centro della comunità scientifica internazionale, e la presenza di esperti di alto livello rappresenta un riconoscimento significativo per l’Università e il Cism. Inoltre, offre ai giovani ricercatori un’opportunità unica di interazione con coloro che stanno plasmando il futuro della disciplina. Il simposio non è solo un evento accademico, ma anche un’occasione di incontro tra diverse culture scientifiche e di sviluppo di nuove collaborazioni per affrontare le sfide tecnologiche e ambientali del futuro.