L'Università della Valle d'Aosta amplia la sua offerta con un master universitario di primo livello in Governance e sostenibilità delle aree montane.

Questo programma, realizzato in collaborazione con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d’Aosta, propone un approccio multidisciplinare e professionalizzante su temi fondamentali come governance, sostenibilità e sviluppo dei territori montani.

Il master è aperto a tutti i laureati con titolo di laurea triennale, siano essi neolaureati o professionisti già attivi nel mercato del lavoro, incluse figure come imprenditori, esperti di fondazioni, associazioni, studi tecnico-professionali, amministratori e funzionari pubblici. Il corso avrà una durata di un anno e prenderà avvio il 27 novembre 2026, con un totale di 60 crediti formativi universitari, corrispondenti a 1.500 ore di attività didattica, studio individuale, laboratori, project work e una prova finale.

Il modello didattico prevede un approccio misto, combinando lezioni in presenza con attività online sincrone e sessioni pratiche in contesti montani, per facilitare l’apprendimento attraverso esperienze reali e casi studio.

Struttura del master dell’Università della Valle d’Aosta

Il percorso formativo è articolato in tre fasi distinte. La prima fase, Foundations, offre una base comune di conoscenze interdisciplinari, toccando argomenti come diritto, scienza politica, pianificazione territoriale, sociologia ambientale e economia della montagna, per comprendere le sfide e le trasformazioni delle aree montane.

La seconda fase, Core competences per la sostenibilità delle aree montane, si concentra sulle competenze pratiche necessarie per promuovere uno sviluppo sostenibile, considerando aspetti economici, ambientali e sociali.

Competenze per la governance

Infine, la terza fase, Core competences per la governance delle aree montane, approfondisce le metodologie, i processi e gli strumenti essenziali per implementare politiche di governo dei territori, in linea con lo sviluppo economico sostenibile. Questa fase include insegnamenti sui sistemi di governance, project management e coinvolgimento attivo delle comunità locali.

Informazioni di ammissione e opportunità

Il master offre 30 posti disponibili. Per i primi 20 candidati in graduatoria, la quota di iscrizione di 2.500 euro sarà completamente coperta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Per coloro che si collocheranno dal 21° al 30° posto, è prevista una quota ridotta di 1.750 euro, grazie al cofinanziamento dell’Ateneo. La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli, dell’esperienza lavorativa e delle motivazioni per la partecipazione al corso. Sarà possibile iscriversi come uditori, per un massimo di 3 candidati senza laurea, con una quota di 1.750 euro.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta e del Consiglio dell’Università, Renzo Testolin, ha sottolineato l’importanza di questo master per la gestione e valorizzazione delle aree montane, evidenziando che la preparazione di professionisti competenti è essenziale per affrontare le sfide attuali legate alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici. L’Assessore Leonardo Lotto ha aggiunto che il finanziamento delle quote di iscrizione rende accessibile una formazione di alta qualità per migliorare le competenze nel sistema Valle d’Aosta.

Il bando con i dettagli su requisiti di ammissione, obiettivi formativi, modalità di frequenza e costi sarà disponibile sul sito www.univda.it entro la metà di agosto. Le iscrizioni apriranno e rimarranno aperte fino al 2 novembre 2026.