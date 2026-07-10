Domani, sabato 11 luglio, Villa Manin di Passariano ospiterà un'importante iniziativa legata al concerto dei Duran Duran.

In questa occasione, l’Università di Udine presenterà il progetto Space, concepito per ottimizzare accessibilità, inclusione e sicurezza durante eventi con grande affluenza di pubblico.

Il progetto prevede l’introduzione di un modulo mobile, un’area dedicata al relax, che ha l’obiettivo di attenuare le sollecitazioni tipiche degli eventi affollati. Questo spazio è progettato per offrire un rifugio temporaneo a chi desidera allontanarsi dal trambusto del concerto.

Dettagli del modulo mobile dell’Università degli Studi di Udine

Il modulo è allestito all’interno di un container di dimensioni contenute, lungo sei metri, largo due e mezzo e alto tre. Questa struttura è stata scelta per la sua facilità di trasporto e adattabilità a diverse situazioni. Gli interni sono dotati di materiali fonoassorbenti e arredi confortevoli, pensati per migliorare l’esperienza degli utenti e ridurre le sollecitazioni visive e sonore tipiche degli eventi affollati.

È importante sottolineare che questo non è un progetto definitivo, ma piuttosto un prototipo che potrà evolversi grazie all’analisi del feedback degli utenti e a un processo di co-progettazione. Il modulo sarà accessibile a partire dall’apertura dei cancelli fino alla conclusione del concerto, e sono già in fase di programmazione future applicazioni in altri eventi.

Collaborazioni e coordinamento

Il progetto è guidato da Alberto Cervesato e Nicla Indrigo, ed è frutto del lavoro del Laboratorio Dalt, che si occupa di accessibilità ambientale e che è diretto da Christina Conti, all’interno del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura. La realizzazione è stata supportata da Eps Italia, una società benefit attiva nella ricerca sull’accessibilità negli eventi di massa, in collaborazione con il Centro regionale d’informazione su barriere architettoniche e accessibilità (Criba) e la Consulta regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia.

Obiettivi del progetto Space

Space, acronimo di “Systemic process for accessibility in complex events”, ha come scopo lo sviluppo di strumenti e metodologie per migliorare l’accessibilità in contesti complessi. L’approccio adottato integra vari aspetti, tra cui spazio, organizzazione, comunicazione e comportamento delle persone. La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie al sostegno di La Cividina.