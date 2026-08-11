Il 14 maggio 2026, presso la sede del CNR a Roma, la FEE ha ufficialmente svelato le Bandiere Blu 2026.

Questo prestigioso riconoscimento ambientale premia le località costiere e lacustri italiane che eccellono per qualità delle acque e gestione sostenibile, confermandosi un punto di riferimento fondamentale per il turismo balneare nazionale.

Rispetto all’anno precedente, il numero dei comuni insigniti del vessillo sale a 257, segnando un incremento di undici unità. Il bilancio complessivo conta 525 spiagge certificate e 87 approdi turistici, testimoniando un impegno crescente verso la tutela del territorio costiero da parte delle amministrazioni locali lungo tutta la penisola italiana.

La Foundation for Environmental Education, ente internazionale nato a Copenaghen nel 1981, coordina questa iniziativa. Il processo di valutazione è rigoroso e analizza 33 criteri distinti, che spaziano dalla salubrità del mare fino alla qualità dei servizi offerti ai bagnanti, garantendo così standard elevati per i turisti che scelgono mete certificate.

Un dato significativo di Bandiere Blu 2026 riguarda la sostenibilità: il 94% dei comuni premiati ha adottato un piano d’azione triennale, in netto aumento rispetto all’81% del 2025. Secondo Claudio Mazza, presidente di FEE Italia, tali investimenti non solo migliorano l’ambiente, ma rendono l’offerta turistica locale molto più competitiva e strutturata.

I criteri di selezione e la qualità ambientale per l’assegnazione del marchio Bandiere Blu 2026

La certificazione non si limita alla pulizia del mare, ma valuta attentamente la qualità delle acque di balneazione. I dati vengono certificati dall’ARPA basandosi sui campionamenti degli ultimi quattro anni. Inoltre, è essenziale che il sistema di depurazione delle acque reflue sia efficiente per evitare qualsiasi forma di inquinamento ambientale.

La gestione dei rifiuti gioca un ruolo cruciale, con particolare attenzione alla raccolta differenziata. Le amministrazioni devono promuovere attivamente l’educazione ambientale, informando costantemente i bagnanti sulle buone pratiche. Questi elementi, uniti a una corretta gestione del territorio, sono fondamentali per mantenere l’equilibrio ecologico necessario all’ottenimento del prestigioso riconoscimento internazionale Blue Flag.

L’accessibilità rappresenta un altro pilastro fondamentale di Bandiere Blu: le spiagge devono essere fruibili anche alle persone con disabilità, eliminando barriere architettoniche. Sono richiesti servizi di salvataggio adeguati e presidi di primo soccorso, garantendo sicurezza per chiunque. La mobilità sostenibile e l’accoglienza turistica completano il quadro di un’offerta balneare che guarda al futuro.

Firmare un piano di sostenibilità non è solo un atto formale, ma un impegno concreto. I comuni scelgono di investire in progetti a lungo termine, garantendo che la bellezza delle coste sia preservata nel tempo. Questo approccio sistemico trasforma la Bandiera Blu in un marchio di qualità che va oltre l’estetica.

La classifica regionale: Liguria, Puglia e Calabria

La Liguria si conferma leader indiscussa di Bandiere Blu anche per il 2026 con 35 comuni premiati, seguita dalla Puglia e dalla Calabria, entrambe a quota 27. La Calabria ha registrato un’importante crescita con quattro nuovi ingressi: Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri. Anche la Liguria avanza, accogliendo tra le sue fila le località di Andora e Taggia.

La Puglia mantiene la sua posizione stabile, bilanciando due nuovi ingressi, Morciano di Leuca e Tricase, con due uscite. Altre regioni d’eccellenza includono Campania, Marche e Toscana, tutte con 20 comuni. La Toscana, in particolare, festeggia l’ingresso di Monte Argentario, consolidando ulteriormente la sua offerta turistica di alta qualità per l’estate.

Completano il panorama nazionale Sardegna (17), Sicilia (16), Abruzzo (16), Trentino-Alto Adige (16) ed Emilia-Romagna (11). Seguono Lazio (10), Veneto (9), Basilicata (5), Lombardia (4), Piemonte (2), Friuli Venezia Giulia (2) e infine il Molise con 2. La Lombardia cresce grazie all’ingresso di Limone sul Garda, arricchendo il numero totale delle località lacustri.

Dettagli sui nuovi ingressi Bandiere Blu 2026 e le uscite

Quattordici comuni debuttano quest’anno nel circuito. Oltre ai già citati, troviamo Ispica e Lipari in Sicilia, Teulada in Sardegna e Rimini in Emilia-Romagna. Questi territori hanno dimostrato di soddisfare tutti i requisiti, puntando su servizi di eccellenza e tutela ambientale, diventando nuove mete ambite per i turisti in cerca di qualità.

Non mancano le uscite, con tre comuni che perdono il riconoscimento: San Felice Circeo nel Lazio, Patù in Puglia e Castrignano del Capo, sempre in Puglia. Quest’ultimo caso è particolare, poiché aveva ottenuto il vessillo solo nel 2025. Tali variazioni riflettono la natura dinamica della certificazione, che richiede costanza negli sforzi.

Il successo non riguarda solo il mare, poiché sono 23 le località lacustri premiate nel 2026, una in più rispetto all’anno precedente. L’ingresso di Limone sul Garda rappresenta un traguardo significativo per il lago più grande d’Italia, dimostrando che anche le acque interne possono offrire standard di balneabilità davvero eccellenti.

È importante ricordare che la Bandiera Blu viene assegnata al comune e non al singolo stabilimento balneare. Di conseguenza, anche le spiagge libere o gli chalet più economici all’interno di un comune premiato beneficiano della stessa qualità dell’acqua, poiché il monitoraggio è esteso a tutto il litorale territoriale certificato.

Scegliere una meta certificata significa optare per acque costantemente monitorate, servizi di sicurezza attivi e una gestione dei rifiuti controllata. Non si tratta semplicemente di un’etichetta estetica, ma di una garanzia di impegno civico e ambientale che rende la vacanza più consapevole, sicura e rispettosa del delicato ecosistema marino italiano.