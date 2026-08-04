Il giorno 4 agosto, quando si festeggia Eleuterio, frasi di auguri, immagini con nome e video sono un modo simpatico per ricordare origini e significato del nome. Il santo di oggi 4 agosto è Eleuterio martire, vissuto nel III secolo e ricordato ...Il giorno 4 agosto, quando si festeggia Eleuterio, frasi di auguri, immagini con nome e video sono un modo simpatico per ricordare origini e significato del nome. Il santo di oggi 4 agosto è ...