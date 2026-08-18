Il calendario scolastico 2026/27 è stato ufficialmente definito attraverso l'ordinanza ministeriale numero 106 del 10 giugno 2026.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato il documento che riepiloga le tempistiche regionali, offrendo alle famiglie e al personale docente una visione chiara sulle date cruciali del prossimo anno formativo.

Questo prospetto ministeriale funge da guida essenziale per organizzare impegni e pianificare le attività didattiche su tutto il territorio nazionale. La consultazione dei dati permette di individuare con precisione quando inizieranno le lezioni, le pause festive previste e i giorni di chiusura stabiliti dalle singole amministrazioni locali italiane.

La programmazione scolastica rispecchia le autonomie regionali, che definiscono i dettagli operativi nel rispetto delle normative vigenti. Ogni studente, genitore o operatore del settore può verificare le scadenze specifiche per la propria area geografica, garantendo così una gestione ottimale del tempo durante il percorso di istruzione e apprendimento.

L’ordinanza non si limita a indicare l’avvio e la conclusione del percorso didattico, ma dettaglia anche le sospensioni intermedie. Conoscere in anticipo queste date è fondamentale per chi deve coordinare le ferie lavorative o pianificare brevi periodi di riposo, conciliando le esigenze familiari con il calendario delle istituzioni scolastiche.

Calendario scolastico 2026/27: inizio e fine della scuola, ponti e vacanze per ogni regione

Le lezioni inizieranno in momenti differenti a seconda della Regione. Bolzano aprirà le danze il 7 settembre 2026, seguita il 10 settembre da Valle d’Aosta, Veneto e Trento. Il 14 settembre sarà il turno di Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria, segnando l’avvio per gran parte degli studenti.

Il 15 settembre 2026 vedrà il ritorno in aula per Calabria, Campania, Lazio, Sicilia e Toscana. Il giorno successivo, 16 settembre, toccherà ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. La Puglia, infine, posticiperà l’apertura al 17 settembre 2026, completando così il quadro delle date di avvio per l’anno scolastico in corso.

Anche la conclusione dell’anno scolastico 2026/27 presenta una notevole varietà territoriale. Emilia-Romagna e Marche chiuderanno i battenti il 5 giugno 2027. L’8 giugno 2027 sarà l’ultimo giorno per Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Umbria e Trento, segnando un momento di pausa per moltissimi istituti scolastici.

Il 9 giugno 2027 termineranno le lezioni in Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta. Il 10 giugno sarà la data finale per Piemonte, Sicilia e Toscana. Il Veneto chiuderà il 12 giugno, mentre la Provincia di Bolzano concluderà il percorso il 16 giugno, posticipando rispetto ad altre zone del Paese.

Festività natalizie e pasquali

Le festività natalizie rappresentano un periodo di pausa consolidato nel calendario scolastico. Generalmente, la sospensione delle attività è prevista tra il 23 o 24 dicembre 2026 e il 5 o 6 gennaio 2027. Gli studenti rientreranno in classe subito dopo l’Epifania, riprendendo il ritmo consueto delle lezioni quotidiane.

Una specifica eccezione riguarda la Sicilia, dove la pausa natalizia si prolungherà fino al 7 gennaio 2027. Questa variazione locale richiede attenzione da parte delle famiglie siciliane per pianificare correttamente il rientro, distinguendosi leggermente dalla tempistica adottata dalla maggior parte delle altre regioni italiane nel corso dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda la Pasqua, le vacanze sono fissate nel periodo compreso tra il 25 e il 30 marzo 2027. La Provincia autonoma di Trento si distingue ancora una volta, prevedendo una sospensione che si protrae fino al 31 marzo 2027, offrendo un giorno aggiuntivo di riposo rispetto al resto del territorio nazionale.

Ulteriori sospensioni da calendario scolastico e scuola dell’infanzia

Oltre alle festività principali, il calendario scolastico 2026/27 include diversi ponti e chiusure infrasettimanali. Il 2 novembre 2026, in occasione della commemorazione dei defunti, le scuole resteranno chiuse. Analogamente, il 7 dicembre 2026 è previsto il ponte dell’Immacolata, una pausa molto attesa che interrompe il primo trimestre dell’anno scolastico.

Molte Regioni hanno inserito sospensioni didattiche tra l’8 e il 10 febbraio 2027, in concomitanza con il periodo di Carnevale. Inoltre, sono stati pianificati ponti tra fine aprile e inizio maggio 2027, oltre a possibili interruzioni tra il 31 maggio e il 1° giugno 2027, in vista del ponte del 2 giugno.

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, le attività didattiche si concluderanno uniformemente il 30 giugno 2027. Tuttavia, esistono alcune peculiarità regionali da considerare attentamente. Ad esempio, in Friuli-Venezia Giulia, il termine delle attività è anticipato al 26 giugno, una differenza che le famiglie con bambini piccoli devono tenere presente.

La Provincia autonoma di Trento mantiene una gestione peculiare anche per la scuola dell’infanzia, applicando calendari speciali o turistici in base alle diverse strutture. Queste disposizioni mirano a rispondere meglio alle esigenze del territorio e delle famiglie, garantendo una flessibilità che caratterizza l’intero sistema scolastico locale e provinciale.

Il documento ufficiale del calendario scolastico, allegato all’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, contiene l’elenco completo e dettagliato di tutte le varianti regionali. Si consiglia vivamente di consultare tale allegato per avere certezza sulle date specifiche del proprio istituto, specialmente in presenza di delibere autonome dei singoli consigli d’istituto locali.