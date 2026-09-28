La Notte della Ricerca UNISANNIO 2026, attirando oltre 2000 visitatori, tra cui adulti e bambini.

Questa serata ha offerto un’esperienza immersiva nella scienza, permettendo ai partecipanti di interagire direttamente con i ricercatori e le ricercatrici dell’ateneo.

Nel Chiostro di San Domenico si sono susseguiti esperimenti e dimostrazioni, presentando progetti innovativi provenienti dai laboratori universitari. Sono stati esplorati temi che spaziano dalla robotica all’intelligenza artificiale, dalla statistica al marketing, fino a soluzioni per la salute, la sicurezza e la sostenibilità ambientale. I visitatori hanno mostrato particolare interesse per i robot e i prototipi destinati al campo medico, come una mano robotica in grado di rispondere all’attività muscolare e dispositivi progettati per applicazioni in ospedali e aree colpite da emergenze.

La serata ha messo in luce anche ricerche applicate alla vita quotidiana, come tecnologie per il monitoraggio ambientale, la prevenzione del rischio idrogeologico, le smart city, l’uso delle energie rinnovabili e strumenti per l’analisi delle performance sportive.

Un mix di scienza e cultura a La Notte dei Ricercatori all’Università del Sannio di Benevento

All’Hortus Conclusus, la scienza ha trovato una forma espressiva attraverso il teatro. Con lo spettacolo “Voci e luci della scienza”, gli studenti del CUT – Centro Universitario Teatrale dell’Università del Sannio hanno reinterpretato le storie dei grandi scienziati, creando un racconto ricco di parole, luci e suggestioni. Questa performance era parte del progetto PRO-BEN PRIMA, che si occupa della promozione del benessere psicofisico degli studenti.

Il teatro ha rappresentato non solo un momento di intrattenimento, ma anche uno spazio di espressione e dialogo, contribuendo a costruire un ambiente favorevole al benessere. Il legame tra teatro e ricerca è stato evidente nel tentativo di raccontare la scienza attraverso le emozioni e le esperienze personali, offrendo agli studenti l’opportunità di esprimersi e al pubblico una nuova modalità di avvicinamento alla conoscenza.

Attività botaniche e osservazioni astronomiche

In aggiunta alla performance teatrale, l’Hortus ha ospitato incontri botanici, arricchendo la serata con una dimensione dedicata alla natura e alla conoscenza del patrimonio vegetale del giardino. Inoltre, il Gruppo Astrofili Beneventani ha curato osservazioni astronomiche, permettendo ai partecipanti di ammirare il cielo e osservare Saturno, uno dei protagonisti della serata.

Un evento di partecipazione e scoperta

La Notte della Ricerca si è così rivelata un evento denso di volti, esperimenti e interazioni, unendo scienza, spettacolo e partecipazione. L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità concreta per mostrare il lavoro dell’Università del Sannio e le sue potenziali ricadute sul territorio. Per qualche ora, il Rettorato di Piazza Guerrazzi si è trasformato in un laboratorio aperto, mentre l’Hortus è diventato un palcoscenico sotto le stelle, permettendo a Benevento di scoprire da vicino aspetti della ricerca solitamente nascosti dietro le porte dei laboratori.