Il giorno 9 settembre quando si festeggia San Sergio, frasi auguri buon onomastico, immagini e video sono un modo per ricordare significato del nome e origini del santo. Il santo del giorno di oggi, 9 settembre, è San Sergio I Papa: ecco la ...Il giorno 9 settembre quando si festeggia San Sergio, frasi auguri buon onomastico, immagini e video sono un modo per ricordare significato del nome e origini del santo. Il santo del giorno di ...