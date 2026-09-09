Dal 10 al 12 settembre, L’Aquila sarà la sede del 79° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI), un evento di grande rilevanza nel panorama scientifico italiano, focalizzato sull’anatomia, l’istologia e le scienze morfologiche contemporanee.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila e i Dipartimenti MESVA e DISCAB, è presieduta dai professori Guido Macchiarelli e Nadia Rucci. Si prevede la partecipazione di oltre 300 tra docenti universitari, ricercatori e giovani studiosi da ogni parte d’Italia.

La scelta di L’Aquila come location assume un significato speciale, dato che la città è stata nominata Capitale Italiana della Cultura 2026. Il tema del Congresso, “Rinnovamento della Forma: Evoluzione Tecnologica e Prospettive per le Scienze Morfologiche del XXI Secolo”, riflette simbolicamente il processo di rinascita e innovazione che caratterizza la città e, al contempo, le trasformazioni in corso nelle discipline anatomiche e istologiche.

Accanto alle tradizionali pratiche di dissezione e osservazione al microscopio, l’emergere di nuove tecnologie come l’imaging avanzato, la microscopia di ultima generazione, la ricostruzione tridimensionale e l’anatomia virtuale, oltre ai tavoli digitali per la dissezione e alle applicazioni di intelligenza artificiale, sta rivoluzionando sia la ricerca sia l’insegnamento delle scienze del corpo umano.

Programma del Congresso dell’Università dell’Aquila e relatori di spicco

Il programma scientifico inizierà con due Letture Inaugurali. Il Professor Paul Brown della Stanford University School of Medicine discuterà delle nuove frontiere nell’insegnamento anatomico e dell’uso delle tecnologie digitali nella formazione medica. Dall’altro canto, il Professor Alfonso Forgione dell’Università degli Studi dell’Aquila presenterà un intervento dedicato al Medioevo e alla cultura abruzzese, con un focus sull’intreccio tra scienza e storia.

Tra le Lectio Magistralis spiccano le presentazioni del Professor Eugenio Gaudio, noto Professore Ordinario di Anatomia Umana e già Rettore della Sapienza Università di Roma, e della Professoressa Anna Villa, ricercatrice di fama internazionale, le cui ricerche sulle immunodeficienze e le malattie rare dell’osso hanno aperto nuove strade nella terapia genica e nella medicina traslazionale.

Attività e opportunità per i giovani ricercatori

Il Congresso includerà anche sessioni scientifiche mirate ai principali settori della ricerca morfologica e biomedica, comunicazioni orali, discussioni di poster e spazi dedicati ai giovani ricercatori, con l’intento di favorire il dialogo tra diverse generazioni e approcci alla ricerca.

Per tre giorni, i lavori si svolgeranno in alcuni dei luoghi più significativi per la vita culturale, accademica e istituzionale dell’Aquila: dalla Sala Ipogea del Consiglio Regionale, dove avrà luogo la cerimonia inaugurale, al Centro Congressi “Luigi Zordan” dell’Università, fino all’Auditorium della Fondazione CARISPAQ e gli spazi del Dipartimento di Scienze Umane.

Patrocini e dichiarazioni dei presidenti

Il Congresso gode del patrocinio del Comune dell’Aquila, del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo e dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell’Aquila, con il sostegno della Fondazione CARISPAQ e della Dompé S.p.A.

«Accogliere il 79° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia è una grande soddisfazione per la nostra Università e per la città. Vogliamo promuovere un dialogo tra scienza, formazione e territorio, in questo anno in cui L’Aquila è Capitale Italiana della Cultura 2026. Il tema del Congresso sottolinea l’abilità delle scienze morfologiche di rinnovarsi continuando a valorizzare la propria tradizione, dalle pratiche di dissezione alle più moderne tecnologie digitali. Questa è l’essenza di una città che ha saputo trasformare la ricostruzione in un’opportunità di crescita culturale e scientifica», affermano i Presidenti del Congresso, Guido Macchiarelli e Nadia Rucci.

Dal 10 al 12 settembre, L’Aquila diventerà quindi il fulcro nazionale per l’anatomia, la ricerca biomedica, l’innovazione tecnologica, la formazione e la cultura.