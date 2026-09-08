Il Campus Scientifico dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ospiterà un convegno incentrato sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale nel campo della medicina e della chirurgia.

Questa iniziativa riunisce esperti provenienti da diverse discipline, tra cui medicina, scienza, diritto e management sanitario, per discutere le nuove opportunità e le sfide che queste tecnologie portano nella pratica clinica.

In particolare, l’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il settore sanitario, influenzando le modalità di assistenza e i processi decisionali. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (gruppo di ricerca FRACTALS) e dalla Venice School of Management, in collaborazione con la Fondazione Ospedale Villa Salus.

Il convegno si svolgerà presso l’Auditorium Danilo Mainardi, situato in via Torino 155 a Mestre, e rappresenta un’importante occasione di confronto sulle applicazioni dell’AI in vari ambiti, come diagnosi, medicina predittiva, ricerca clinica, personalizzazione dei trattamenti e gestione delle risorse sanitarie.

Il programma del convegno all’Università Cà Foscari sull’Intelligenza artificiale

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale non solo promettono di migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza, ma pongono anche interrogativi significativi di natura scientifica, professionale e etica. Durante l’evento, esperti di fama internazionale, tra cui noti chirurghi e accademici, presenteranno casi pratici e discuteranno le esperienze quotidiane nella gestione clinica.

Tra i relatori, ci saranno figure di spicco come direttori di scuole di specializzazione in chirurgia generale e presidenti onorari della Società Triveneta di Chirurgia. L’assessore alla Sanità della Regione Veneto, Gino Gerosa, e la rettrice Tiziana Lippiello confermeranno l’importanza di queste tematiche nel contesto attuale di cambiamento del settore sanitario.

Accreditamento e registrazione

L’evento gode del patrocinio di diverse istituzioni, tra cui la Società Triveneta di Chirurgia e l’European Center for Living Technology (ECLT). È accreditato per l’Educazione Continua in Medicina (ECM), il che rende la partecipazione un’opportunità interessante per i professionisti del settore.

La registrazione è gratuita e disponibile fino a esaurimento posti. Maggiori dettagli sul programma e le modalità di registrazione possono essere trovati ai link forniti.

Ulteriori informazioni

Per chi fosse interessato, il programma completo del convegno è accessibile tramite il link indicato. È un’opportunità unica per esplorare come l’intelligenza artificiale stia influenzando il futuro della medicina e quali siano le implicazioni per i professionisti del settore.