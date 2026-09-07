UPO diventerà un centro internazionale di ricerca sul riso, ospitando esperti che discuteranno innovazione, sostenibilità e nutrizione nell’ambito di RISÒ 2026.

L’Università del Piemonte Orientale (UPO) ha organizzato la “International conference on rice innovations for sustainable agriculture and nutrition”, un evento scientifico che si inserisce nella seconda edizione del Festival Internazionale del Riso.

Il Dipartimento per lo Sviluppo sostenibile e la transizione ecologica dell’UPO, sotto la direzione del professor Giampiero Valè, docente di Genetica, accoglierà specialisti da diverse parti del mondo per esplorare le ultime scoperte scientifiche e le future prospettive riguardanti una coltura di vitale importanza per la nutrizione globale.

«Il riso è la principale fonte di nutrimento per oltre quattro miliardi di persone, quindi la sua coltivazione deve affrontare sfide complesse», afferma il professor Valè. «La ricerca deve concentrarsi sullo sviluppo di varietà resilienti ai cambiamenti climatici, come siccità, inondazioni e salinità, oltre a minimizzare l’impatto ambientale delle risaie e a ottimizzare l’uso delle risorse naturali. L’Italia, in quanto primo produttore europeo di riso, ha un ruolo cruciale nel promuovere modelli sostenibili di risicoltura».

Un programma ricco di temi e sfide all’Università Piemonte Orientale

Le due giornate di conferenza si svolgeranno nella Cripta di Sant’Andrea, presso il Dipartimento di Studi umanistici, e includeranno presentazioni orali e sessioni poster. I temi principali riguarderanno la genetica e le biotecnologie, l’agronomia e la gestione delle colture, la tutela degli ecosistemi, nonché la qualità e la sicurezza del riso.

Nel campo della genetica e biotecnologia, i partecipanti discuteranno della resistenza alle malattie e della tolleranza alla siccità, oltre a esplorare le possibilità di adattamento del riso per la produzione alimentare fuori dalla Terra. La sezione dedicata all’agronomia si concentrerà sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, le tecniche per migliorare la fertilità dei suoli e le strategie contro le infestanti resistenti agli erbicidi.

Sostenibilità e sicurezza alimentare al centro del dibattito

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla sostenibilità ambientale, con approfondimenti sulle emissioni di gas serra, in particolare il metano, sul ruolo dei microrganismi del suolo e sulla conservazione della biodiversità negli ecosistemi di risaia. La sessione finale si focalizzerà sulla qualità e sulla sicurezza alimentare, affrontando argomenti come la biofortificazione per combattere la malnutrizione, la valorizzazione delle varietà di riso pigmentato italiano e l’economia circolare attraverso il riutilizzo degli scarti della lavorazione.

Un incontro di ricerca e innovazione

La conferenza ha l’obiettivo di connettere ricerca scientifica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, posizionando Vercelli — situata in una delle principali regioni risicole europee — come un hub di discussione internazionale sulle strategie per una risicoltura resiliente e sostenibile, affrontando allo stesso tempo le sfide globali legate alla sicurezza alimentare.