All'Università di Udine quarta edizione delle Giornate cardiologiche udinesi, un evento annuale focalizzato sull'aggiornamento riguardante la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie cardiovascolari.

L’evento si svolgerà presso l’Hotel Là di Moret, situato in via Tricesimo 276, e sarà inaugurato dal direttore del Dipartimento di Medicina dell’Università di Udine, Gianluca Tell, e dal direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc), Denis Caporale.

Durante la prima giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire tematiche come lo scompenso cardiaco, le cardiomiopatie, nonché la prevenzione e la riabilitazione cardiovascolare. Il secondo giorno sarà dedicato all’esame della cardiopatia ischemica, delle valvulopatie e della correlazione tra cuore e malattie renali.

Massimo Imazio, responsabile scientifico dell’evento e docente di Malattie dell’apparato cardiovascolare presso l’ateneo friulano, sottolinea che la cardiologia è un campo in costante evoluzione, caratterizzato da continui aggiornamenti in materia di diagnosi e trattamento. Le linee guida cardiologiche sono in continua evoluzione, rendendo essenziale un aggiornamento costante. L’obiettivo di questo incontro multidisciplinare è di esaminare le ultime innovazioni diagnostico-terapeutiche in cardiologia, nonché le più recenti linee guida a livello nazionale e internazionale.

Focus sulle tematiche delle giornate cardiologiche udinesi 2026

Le Giornate cardiologiche udinesi rappresentano un’importante occasione di incontro per esperti provenienti da diverse aree, tra cui cardiologi, cardiochirurghi, internisti e nefrologi, sia a livello regionale che nazionale e internazionale.

Il ruolo dell’Heart Team

Il professor Imazio, che dirige la Struttura organizzativa complessa (Soc) Cardiologia dell’Asufc e coordina l’area dipartimentale medica del dipartimento cardiotoracovascolare, evidenzia l’importanza del lavoro multidisciplinare dell’“Heart Team” nella gestione del paziente cardiologico. Questo approccio integrato è fondamentale per garantire una presa in carico completa e efficace del paziente, affrontando le problematiche cardiologiche da più angolazioni.

Conclusioni sull’evento

In sintesi, le Giornate cardiologiche udinesi offrono un’importante opportunità per i professionisti del settore di aggiornarsi sulle ultime novità in ambito cardiologico. Grazie alla presenza di esperti e alla trattazione di temi attuali, l’evento si propone di migliorare la formazione continua e la qualità delle cure per i pazienti affetti da malattie cardiovascolari.