Dal 21 al 25 settembre 2026, l'Università Ca' Foscari di Venezia, grazie al supporto della Fondazione di Venezia, aprirà le porte della ricerca a tutta la città.

Con il progetto “UniVerso: la ricerca si racconta”, il campus, i musei e gli spazi pubblici diventeranno un grande laboratorio di scoperta accessibile a tutti. Questo evento offre un’ampia gamma di attività gratuite, pensate per stimolare la curiosità di persone di ogni età.

La Magnifica Rettrice, Tiziana Lippiello, evidenzia l’importanza di portare la ricerca oltre i confini accademici: «Il nostro obiettivo è far vivere la scienza sia ai più giovani che agli adulti. La conoscenza deve essere un patrimonio condiviso, inclusivo e stimolante. Vedere la meraviglia negli occhi degli studenti che esplorano il mondo scientifico con i nostri docenti è una prova che è possibile spiegare concetti complessi in modo chiaro e appassionato, senza banalizzare, ma invece ispirando le menti del futuro».

Tutte le attività richiedono prenotazione anticipata, ma sono completamente gratuite.

KIDS: la ricerca dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia per le scuole

La manifestazione inizia dal 21 al 25 settembre con eventi riservati alle scuole del territorio. Oltre 30 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado, per un totale di circa 700 studenti, vivranno esperienze dirette nel mondo della ricerca.

Le aule e i laboratori del Campus Scientifico di Mestre e del Polo didattico di San Basilio a Venezia ospiteranno attività interattive condotte da docenti e ricercatori. I partecipanti esploreranno temi che vanno dalle molecole all’economia circolare, dall’intelligenza artificiale a simulazioni di salvataggio in una stazione spaziale. Ci saranno anche esperienze pratiche legate alla Lingua dei Segni Italiana (LIS), analisi dell’identità contemporanea e laboratori sui pigmenti artistici. Le classi avranno anche l’opportunità di partecipare ad escursioni sul campo, come la visita a una tenda di perforazione polare e un’uscita in barca nei canali per ascoltare i suoni subacquei della laguna.

TOUR: itinerari per la cittadinanza

Il 25 settembre, UniVerso si rivolge a tutta la cittadinanza con un ricco programma di attività e incontri, anch’essi gratuiti e su prenotazione. Gli eventi offriranno l’occasione di scoprire Venezia attraverso la prospettiva della comunità accademica.

Grazie alla collaborazione con dieci istituzioni culturali locali, l’Ateneo presenterà 15 itinerari guidati e visite speciali per persone di tutte le età. Le attività spaziano da escursioni urbane che esplorano le tracce della cultura araba, a lezioni speciali presso la Biblioteca Marciana, fino a indagini sui graffiti di Palazzo Ducale e approfondimenti sul legame tra ricerca e musica romantica al Palazzetto Bru Zane. Inoltre, si potranno scoprire le avanguardie artistiche alla Fondazione Peggy Guggenheim, visitare la mostra “Tamizdat@Ca’Foscari” sui libri proibiti e partecipare a percorsi immersivi legati alle radio libere e alle esplorazioni polari curate dal CNR.

Informazioni e prenotazioni

Il programma dettagliato e il link per effettuare le prenotazioni (disponibile dal 3 settembre) sono consultabili sul sito ufficiale: www.unive.it/universo.

Le istituzioni culturali partner per i tour includono Ca’ Foscari Tour, BemboLab, Fondazione Università Ca’ Foscari, Istresco, The Human Safety Net, Istituto di Scienze Polari, MUVE, Ateneo Veneto, Convitto Nazionale Marco Foscarini, Biblioteca Nazionale Marciana, MiC, Palazzetto Bru Zane, Biodiversity Gateway, CNR ISMAR, Conservatorio di Musica Benedetto Marcello e Accademia di Belle Arti di Venezia.