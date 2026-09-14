L'Università degli Studi di Salerno ha annunciato il conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione a Vasco Rossi.

Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del suo percorso artistico e culturale, considerato fondamentale per l’analisi dei linguaggi e dei meccanismi della comunicazione contemporanea.

Nel corso di oltre quarant’anni di carriera, Vasco Rossi ha saputo riflettere le trasformazioni sociali e le emozioni di diverse generazioni, creando un linguaggio unico e stabilendo un legame con il pubblico che trascende il mondo musicale, diventando un vero e proprio fenomeno culturale e comunicativo.

«Il conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi – ha dichiarato il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio – evidenzia il valore di un percorso che non solo ha saputo interpretare il suo tempo, ma ha anche contribuito a definire linguaggi, immaginari e modalità di interazione. La continuità e la profondità del rapporto instaurato con i vari pubblici rappresentano un tema di grande rilevanza anche per la ricerca nel settore della comunicazione».

Cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa dall’Università di Salerno a Vasco Rossi

La cerimonia ufficiale per il conferimento del Dottorato Honoris Causa avrà luogo mercoledì 7 ottobre 2026, alle 15.30, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università di Salerno, situata nel Campus di Fisciano. Durante l’evento, Vasco Rossi terrà una Lectio magistralis rivolta alla comunità universitaria.