Oskar Peterlini, docente presso la Facoltà di Economia, presenterà il suo libro "Wie eigenständig ist Südtirol? Geschichte, Recht und Politik" il 21 settembre alle 10.

45, nell’aula D1.01 del campus di Bolzano. Questo volume si dedica all’analisi dello sviluppo storico, dei fondamenti giuridici e delle prospettive legate all’autonomia altoatesina.

Il testo solleva interrogativi cruciali riguardo all’effettivo grado di autonomia dell’Alto Adige. Qual è la solidità del sistema che regola il suo autogoverno e in che misura può fungere da esempio per altre regioni e minoranze? Queste tematiche sono centrali nell’opera di Peterlini, che esplora la questione dell’autonomia dal punto di vista giuridico e politico.

Il libro inizia con l’annessione dell’Alto Adige-Südtirol all’Italia nel 1919 e analizza il percorso che ha portato, attraverso il regime fascista e le varie politiche di assimilazione, al Secondo Statuto di autonomia del 1972. Questo processo ha contribuito a creare un contesto di convivenza tra i diversi gruppi linguistici e ha favorito lo sviluppo economico e sociale della regione. Secondo l’autore, l’Alto Adige è diventato un caso di studio significativo a livello internazionale per la risoluzione pacifica dei conflitti tra maggioranze e minoranze.

Un’analisi approfondita dell’autonomia altoatesina all’Università di Bolzano

Tuttavia, l’opera non si limita a descrivere un sistema spesso considerato un modello di successo. Si concentra invece sulla stabilità attuale dell’autonomia dell’Alto Adige-Südtirol e sui reali margini di manovra disponibili. Peterlini analizza le basi giuridiche dell’autonomia, evidenziando sia i punti di forza sia le debolezze, oltre a porre in rilievo questioni ancora irrisolte.

Il volume prende in considerazione anche gli sviluppi recenti legati alla riforma dell’autonomia, portando a interrogativi più ampi: quali requisiti deve avere un sistema di autonomia per garantire nel lungo termine la protezione delle minoranze e una convivenza pacifica? Inoltre, quali insegnamenti possono essere tratti dall’esperienza dell’Alto Adige-Südtirol per altre realtà territoriali?

Il contributo accademico di Peterlini

Questo libro rappresenta una versione rielaborata della tesi di abilitazione scientifica di Peterlini. Attualmente, il docente insegna alla Libera Università di Bolzano, è membro della Facoltà di Scienze economiche e sociali dell’Università di Rostock e ha una consolidata carriera politica e istituzionale in Alto Adige-Südtirol e a livello nazionale.

La presentazione del volume sarà accompagnata dagli interventi dell’Assessore provinciale Philipp Achammer, del Presidente del Consiglio dell’Università della Libera Università di Bolzano Federico Giudiceandrea, e del Rettore prof. Alex Weissensteiner. Un’analisi scientifica del libro sarà fornita dal prof. Jörn Dosch, Professore di Politica internazionale e Preside della Facoltà di Economia e Scienze sociali dell’Università di Rostock. La moderazione dell’evento sarà a cura della prof.ssa Stefania Baroncelli della Libera Università di Bolzano.

Dettagli sull’evento di presentazione

La presentazione avrà luogo nel campus di Bolzano il 21 settembre 2026, un’opportunità per approfondire le tematiche legate all’autonomia e al suo impatto sulla società altoatesina. L’incontro si propone di stimolare un dibattito costruttivo su questioni fondamentali per il futuro della regione e per la tutela delle minoranze linguistiche.