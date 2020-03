Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2020: previsioni fine settimana

Da LatteMiele oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2020 anticipazioni e previsioni del fine settimana per ogni segno zodiacale in amore e fortuna.

Ariete Venere è in buon aspetto a Giove e può portare buone notizie che riguardano il denaro. Potrebbe esserci, ad esempio un rimborso, proprio quando potresti non averci più pensato. A meno che non ti venga offerta un’opportunità per rivalerti nel lavoro, adesso potresti risentire in maniera più decisa degli effetti della quarantena. In ogni caso c’è un buon aspetto, specialmente con Giove in buon aspetto, potresti anche fare un acquisto significativo, o pianificarlo. Toro sarà un sabato interessante, soprattutto per i sentimenti. Questo è un “momento” in cui siamo costretti ad una convivenza un po’ forzata. Ma sarai in totale armonia con l’altra metà, e questo è anche molto incoraggiante. Venere rappresenta anche il denaro: una piccola somma che ti tornerà utile in queste giornate.

Gemelli come purtroppo sta accadendo a molti, la situazione economica richiede una sorta di sacrificio. Ma c’è da dire che in realtà è la situazione generale che può costituire un sacrificio anche più grande, perché devi rinunciare alla tua libertà. Alcuni saranno tentati a fare nuove conoscenze per passare il tempo, ovviamente su Internet. Ma se sei impegnato, cerca di trattenerti, rischi di creare tensioni difficili poi da gestire. L’oroscopo del giorno sabato 28 marzo 2020 segnala al Cancro che l’armonia di Venere e Giove rende interessante questo fine settimana. Ma avrai solo un timore: che questa situazione di tranquillità sia dovuta alla situazione attuale, e che quindi non duri. Ma se un’amicizia è di grande importanza per te, nonostante ci sia un’impossibilità che non viene da te ma dagli altri, non dovrebbe penalizzarti. Le coppie che invece stanno insieme da tempo, troveranno punti d’incontro.

Leone sabato sarà una giornata molto positiva, forse condividerai un momento di felicità con i tuoi cari? Sei tu che darai importanza a ciò che accadrà, magari perché riscoprirai l’importanza anche della quotidianità. Ma potrebbero esserci anche notizie incoraggianti che riguardano il lavoro, se sei tra quelli che lavorano da casa. O che ovviamente ha un’esenzione per andare a lavorare. Vergine puoi trarre il massimo beneficio dalla congiuntura che unisce Venere, Giove e Plutone. Hai scoperto la passione per qualcosa, una scienza per esempio. Se invece hai riscoperto la passione in amore, fai attenzione a non dare troppo potere all’altro, solo perché pensi che gli piacerai di più. Esporti troppo potrebbe anche renderti più fragile, e non è detto che sarai disposto a tollerarlo a lungo.

Bilancia qualcuno che vuole solo il tuo bene farà di tutto per alleviare la tensione che ti riguarda in questo momento. Probabilmente le preoccupazioni della famiglia, o alcuni lavori che sono rimasti in sospeso ti hanno lasciato in una situazione complicata poiché non possono essere finiti per il momento. Non pensarci troppo, perché nell’immediato potrebbe nn arrivare una soluzione. Prova a rilassarti ed a goderti questo riposo. Scorpione l’oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2020 è positivo, soprattutto per i sentimenti. Un sabato fortunato, perché potresti incontrarti su Internet o ricevere un’offerta con gli stessi mezzi, quindi sempre su Internet. Ma puoi anche riconciliarti con qualcuno, sempre online o al telefono. Insomma, qualcosa di bello ti aiuterà a sentirti più leggero ed a trovare il buonumore.

Sagittario potresti notare un netto miglioramento, che riguarda proprio la gestione delle tue condizioni di vita quotidiane. Improvvisamente avrai un morale migliore. Potrebbero anche offrirti l’opportunità di presentarti, di brillare grazie alle tue capacità, in un progetto che però non sarà avviato prima di qualche mese. Per il momento, c’è sempre questo problema, che influenza la tua condizione economica e che non è facile gestire. Capricorno la situazione è complicata da gestire, ma può essere positiva perché trovi un interesse per la situazione, in quanto può costringerti a ricominciare da zero. Questi sono estremi, ovviamente, e ci sono molte sfumature tra queste due situazioni. Il Capricorno non si abbatte facilmente, tra sempre la forza di ripartire. Quindi se pensi di non farcela, datti tempo e vedrai che realizzerai progetti nuovi e che non avevi considerato in passato.

Acquario potresti avere una consapevolezza significativa di una situazione del passato, che potrebbe avere un impatto sul presente. Ad esempio, potresti ripensare a qualcuno che amavi o a qualcuno che era vicino alla tua famiglia ma con cui hai perso completamente i contatti. Saresti felice di rivedere le persone che ti mancano, ma non succederà subito. Pesci a causa della situazione attuale, potresti essere stato costretto a cancellare qualcosa che avevi pianificato e che era è importante per te. Per il momento, cerca di dimenticare il tuo ambiente per concentrarti su ciò che devi fare a casa o per i tuoi cari. I progetti in sospeso potranno essere realizzati in futuro, ma per il momento hai bisogno di dare priorità ad altro tipo di questioni. Soprattutto in questo weekend.

