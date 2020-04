Chi è Carlo Bonomi biografia e curriculum del presidente Confindustria

Da Assolombarda a presidente di Confindustria, chi è Carlo Bonomi: biografia, curriculum vitae PDF, età, vita privata, moglie, figli e carriera.

Imprenditore nel settore biomedicale, presidente di Assolombarda, che comprende gli industriali di Milano, Lodi, Monza e della Brianza, dal 2017.

Dal 16 aprile è il nuovo presidente di Confindustria, l’influente confederazione che riunisce i più importanti gruppi industriali italiani.

Si è fatto conoscere per le sue doti non solo imprenditoriali, ma anche manageriali. Non ha risparmiato attacchi anche duri nei confronti della politica su diverse tematiche e decisioni prese dal governo. Ma qual è la sua storia e percorso professionale e la sua vita privata? Cercheremo di scoprire chi è Carlo Bonomi, quanti anni ha, dove è nato, dove vive, se e con chi è sposato e quanti figli ha.

E ancora, qual è stato il suo percorso di studi, quali incarichi ha ricoperto prima di arrivare al vertice di Confindustria e come è iniziata la sua carriera da imprenditore.

Chi è Carlo Bonomi: curriculum, biografia

Il curriculum vitae ci aiuterà a capire chi è Carlo Bonomi: dove è nato, quanti anni ha e soprattutto qual è il percorso professionale del presidente di Confindustria.

E’ nato a Crema il 2 agosto 1966 ed è del segno zodiacale del Leone. È cresciuto in una famiglia di professionisti e imprenditori. Ha una Laurea in economia e commercio ed ha iniziato la sua carriera professionale in uno studio di commercialisti. È imprenditore, ma anche manager.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno molte informazioni. Non sappiamo se sia sposato, se abbia una fidanzata. Non si sa nemmeno se abbia figli. È molto riservato, e pare arrivi sempre con largo anticipo agli appuntamenti fissati in agenda.

Nel tempo libero, ama le immersioni in mare in prossimità delle più belle isole del mondo, ha uno spirito conviviale ed è amante della musica anni ’80, della cucina genuina e della buona compagnia. Non gli dispiace il cinema, tanto che è solito regalare ai suoi più stretti collaboratori la visione di film in anteprima.

Da Assolombarda Bonomi a presidente di Confindustria

Presidente di Confindustria dal 2020 al 2024 con 123 voti del Consiglio Generale di via dell’Astronomia. Licia Mattioli, la candidata concorrente ne ha ricevuti 60. Succede così a Vincenzo Boccia che avendo terminato il mandato di 4 anni non poteva più essere rieletto.

Di lungo corso il suo impegno associativo all’interno di Confindustria. È stato vicepresidente dei giovani industriali di Assolombarda, di Confindustria Lombardia. Da vice presidente di Assolombarda si è occupato della delega al credito e finanza, fisco, organizzazione e sviluppo. Nel 2016 il Consiglio di Presidenza di Confindustria l’ha nominato presidente del gruppo tecnico per il fisco. La corsa per la presidenza di Confindustria ha avuto inizio in occasione dell’assemblea di Assolombarda del 3 ottobre 2019. Ma ripercorriamo la sua carriera professionale.

Esperienze imprenditoriali e politiche chi è Carlo Bonomi manager

Chi vuole sapere chi è Carlo Bonomi, certamente intende conoscere le sue esperienze professionali, da imprenditore e manager.

E’ imprenditore nel settore bio-medicale. Da sempre si è interessato e appassionato sia personalmente che per lavoro alla ricerca e all’innovazione. Proprio questa sua passione per la scienza, lo porta a lavorare in un’azienda farmaceutica.

Decide poi di rimanere in questo settore come imprenditore e così nasce la Synopo di cui è presidente. Nel 2015 acquisisce la Sidam, leader nella produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto, e successivamente la BTC Medical Europe.

Un piccolo imprenditore che unisce all’attività imprenditoriale, l’esperienza manageriale in strutture complesse e anche in multinazionali, e il confronto con le grandi imprese che ha coinvolto nel vertice di Assolombarda.

Da giugno del 2017 ha ricoperto la carica di presidente di Assolombarda, la maggiore associazione industriale. Si impegna nella lotta contro il cancro ed è past presidente dal 2018 della onlus Cancro Primo Aiuto. Fa parte di vari organi di consiglio, tra cui il consiglio di amministrazione dell’Università Bocconi.