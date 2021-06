Chi è Enrico Michetti candidato sindaco di Roma: età, moglie e figli

Docente, avvocato, e speaker a Radio Radio, chi è Enrico Michetti, curriculum, biografia, età, moglie, figli e partito del candidato sindaco di Roma alle elezioni del 2021.

Classe 66, è il candidato sindaco scelto dal Centrodestra per le amministrative della Capitale nel 2021 contro Virginia Raggi.

Docente di Diritto all’università di Cassino, è anche speaker dell’emittente radiofonica Radio Radio.

Avvocato, ha una laurea in Economia Aziendale e ama definirsi: “Un italiano senza tessere di partito.”

Conosciuto come “Il tribuno” di Radio Radio, ha riscosso successo tra i romani la sua striscia radiofonica quotidiana, in cui commenta i fatti politici della settimana.

Conoscitore della vita amministrativa della Capitale, è stato considerato da Giorgia Meloni, l’uomo giusto per guidare il Campidoglio nei prossimi cinque anni.

Ma a dirci di lui, non sarà solo la sua posizione di candidato sindaco, Enrico Michetti chi è oggi, curriculum, quanti anni ha, con chi è sposato e se ha figli e partito, saranno sue interviste e biografia a rivelarcelo.

Chi è Enrico Michetti: curriculum

Per scrivere una biografia e curriculum che racconti chi è Enrico Michetti, Instagram, Facebook, ci saranno d’aiuto per scoprire innanzitutto età, carriera, vita privata, curiosità del candidato sindaco, docente e avvocato.

E’ nato a Roma il 19 marzo 1966. Ha 55 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Persona distinta, veste in maniera elegante e classica. Capelli brizzolati, occhi scuri. Sorride sempre ed è molto socievole.

Sui social, in particolare su Instagram dove si è iscritto di recente è seguito da 1500 followers e ha postato i primi tre scatti. Nella Bio ha scritto: Candidato Sindaco di Roma Capitale per il Centrodestra.

È tifoso della Lazio, ma ammira molto l’ex capitano della Roma Francesco Totti. È stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.”

Nel corso della sua carriera politica, hanno fatto discutere, alcune sue dichiarazioni controverse, in particolare l’aver promosso il saluto Romano nel corso della sua trasmissione su Radio Radio.

Riguardo la sua vita privata e sentimentale non abbiamo informazioni. Non sappiamo dunque se sia sposato, non ci sono notizie di una moglie di Enrico Michetti, ne di fidanzata o figli. Da questo punto di vista è molto riservato.

Formazione, lavoro di Michetti e partito politico

Si è fatto conoscere dal grande pubblico per essere il candidato sindaco, Enrico Michetti chi è chiaramente solo il suo curriculum può rivelarcelo bene. Cerchiamo di riassumere la sua bio professionale.

Dopo essersi diplomato, decide di proseguire gli studi e si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, dove consegue la laurea con buoni voti. Inizia la sua carriera da avvocato e negli anni si specializza in diritto amministrativo,

Rimane tuttavia legato all’ambiente universitario diventando docente esterno di Diritto Pubblico e dell’Innovazione amministrativa presso l’Università di Cassino. Dal 2005 al 2016 è stato professore a contratto di “Diritto degli Enti Locali” presso il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Accanto all’attività forense e da insegnante, la creazione della piattaforma Fondazione Gazzetta Amministrativa con l’obiettivo di migliorare le pratiche della pubblica amministrazione. Ha poi fondato ‘Il quotidiano della Pa.

Dal 2017 è iscritto all’ordine dei giornalisti, elenco pubblicisti. I suoi articoli ed editoriali sono raccolti nella rubrica ‘La Pulce e Il Prof’. Dal 2005 al 2009 è stato poi vice presidente della società per la gestione delle acque ACEA ATO 2 SPA.

Nel corso della sua carriera è stato anche consulente dell’ANCI e del Sindacato Autonomo di Polizia e dell’Autorità garante per le comunicazioni. È anche speaker radiofonico sull’emittente Radio Radio. Per quanto riguarda il partito di Enrico Michetti, nonostante lui si definisca “Un italiano senza tessere di partito”, è sostenuto dalla destra.

Il tribuno di Radio Radio a Enrico Michetti, chi è nell’intervista

Prima di farsi conoscere come candidato sindaco, nella capitale molti lo conoscevano come il “tribuno” di Radio Radio, Enrico Michetti chi è in questo caso ha permesso di farlo sapere direttamente dalla sua voce.

Da speaker infatti conduce una rubrica in cui spazia dall’attualità alla politica, dalla cronaca alle vicende di Roma. Che si è riproposto di far tornare la Capitale “Caput Mundi”, è stato intervistato proprio da Radio Radio.

Ai microfoni di Radio Radio ha dichiarato che bisogna riportare al centro la politica e non offendere l’onore, la reputazione e il decoro dileggiando gli avversari e parlando di programmi.

A chi lo associa agli ideali più radicali dell’estrema destra, risponde che ciò che vogliono è affibbiarti un’etichetta, rimanere sullo strato superficiale, bollarti.

Il politico ha detto che occorre dare una spolverata alla città di Roma e riportarla agli antichi fasti, al tempo dei Cesari e dei grandi papi. “Restituirò l’orgoglio di essere Cput Mundi”. – Ha dichiarato –

Farla tornare città della scienza e della cultura e dove ogni cittadino è cittadino del mondo. Serve senso di appartenenza. Roma è una città accogliente e dove si respira il senso della patria.

La sua idea di Roma è quella di creare un’area vasta dove i Comuni vicini sono fratelli che dovranno essere trattati con grande dignità. Le periferie dovranno ritrovare la loro dignità. Poi ha affermato che occorrerà portare occupazione, servizi, gioia ed entusiasmo.

Riguardo invece le critiche e le polemiche che hanno suscitato alcune sue dichiarazioni, i particolare quella relativa al saluto romano, Michetti ha affermato che si tratta di argomenti superficiali e che occorre uscire dall’ipocrisia.

