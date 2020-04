Chi è Ilaria Capua: storia e biografia della virologa e politica

Da virologa a politica, scopriamo chi è Ilaria Capua: storia, biografia, curriculum con la vita professionale e privata, marito, figli, percorso di studi e carriera.

Un curriculum ricco di esperienze professionali, un lungo percorso formativo, tante pubblicazioni scientifiche, ma anche una partecipazione attiva in politica come parlamentare di Scelta Civica.

Dunque, accanto alla brillante carriera da medico-virologo, ha affiancato anche la politica che poi ha lasciato in seguito ad una vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta. Ha però dedicato la sua vita allo studio delle malattie infettive, in particolar modo il suo aiuto è stato di fondamentale importanza per la lotta contro il virus dell’influenza aviaria. La maggior parte delle persone la conosce come virologa, come medico, ma qual è la sua storia al di là della sua carriera dedicata quasi interamente alla scienza?

Pochi sanno veramente chi è Ilaria Capua, quanti anni ha, se è sposata e in tal caso chi è il marito, se ha figli, e ancora dove vive, dove ha trascorso la sua infanzia, dove ha conseguito la laurea. Cercheremo di scoprire tutti gli aspetti della sua vita comprese le ragioni che l’hanno spinta a scendere in campo in politica e la vicenda giudiziaria che poi l’allontana.

Chi è Ilaria Capua: CV, età, marito e biografia della virologa e politica > curriculum PDF

Per sapere chi è Ilaria Capua dalla sua storia alla biografia della virologa e politica, ci affideremo innanzitutto al sito della sua Università passando poiché non è iscritta a Facebook e Twitter.

E’ nata a Roma il 21 aprile 1966, ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Ha conseguito la laureata con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia nel 1989, poi ha proseguito gli studi specializzandosi in Igiene e Sanità Animale presso l’ateneo di Pisa nel 1991. Conclude il suo percorso formativo con il dottorato di ricerca ottenuto all’Università di Padova.

Per quanto riguarda la vita privata come per altri virologi del suo calibro, della nota virologa non abbiamo tantissime notizie, anche perchè non è iscritta ad alcun social network. Non ha nessun profilo, nè su Facebook, nè su instagram e nemmeno su twitter. Sappiamo però che è sposata ed ha una figlia nata nel 2004. Suo marito è di origini scozzesi e lavora sempre in ambito veterinario. Si chiama Richard John William Curie ed è un manager presso un’azienda attiva nella produzione veterinaria.

Ospite di numerose trasmissioni televisive per affrontare il delicato tema del Coronavirus, non tutti sanno che è cugina di Roberta Capua, la famosa modella, conduttrice televisiva e miss Italia nel 1996. Ma, ripercorriamo la sua lunga carriera professionale dedicata fin dall’inizio allo studio delle malattie infettive nell’interfaccia uomo-animale.

Virologa e politica, ex deputata la Capua oggi è docente in Florida

Una cosa è certa se si vuole sapere chi è Ilaria Capua, certamente si è interessati a conoscere il suon profilo professionale. Ha ricoperto vari incarichi tra cui è stata direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro. Il suo contribuito è stato fondamentale nella lotta contro l’aviaria, mettendo a punto una strategia di vaccinazione oggi usata in tutto il mondo.

In particolare, ha dato un’enorme mano alla scienza open-source rendendo di dominio pubblico la sequenza genetica del virus dell’aviaria. Per questo la rivista Seeds l’ha eletta mente rivoluzionaria e inoltre è entrata tra i 50 scienziati top di Scientific American.

Nel 2013 viene Ilaria Capua viene eletta deputata per Scelta Civica, nel 2016 però ha rassegnato le sue dimissioni a causa di una vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta. Inoltre è stata vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera. La virologa è stata infatti iscritta nel registro degli indagati per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di corruzione, abuso d’ufficio e traffico illecito di virus. E’ stata prosciolta dalla Procura di Verona perché “il fatto non sussiste”. Dopo questa brutta vicenda si è trasferita in Florida, dove oggi dirige un dipartimento dell’Emerging Pathogens Insitute della locale Università della Florida.

Pubblicazioni e teorie scientifiche: chi è Ilaria Capua virologa e scienziata

Ha pubblicato oltre 200 lavori su riviste internazionali indicizzate, capitoli di libri scientifici e due libri di testo sull’influenza aviaria e sulla malattia di Newcastle.

A colour atlas and text on Avian Influenza;

Idee per diventare veterinario. Dallo studio delle malattie degli animali alla prevenzione dell’influenza aviaria;

Avian influenza and Newcastle disease;

A field and laboratory manual;

I virus non aspettano. Avventure, disavventure e riflessioni di una ricercatrice globetrotter;

Abbecedario di Montecitorio;

Salute circolare. Una rivoluzione necessaria.

L’ex deputata ha scritto anche un libro dove ripercorre la vicenda giudiziaria in cui è stata suo malgrado coinvolta. Il titolo del testo è “Io, trafficante di virus. Una storia di scienza e di amara giustizia.”

Bisogna poi ricordare che nel 2012 il presidente della repubblica l’ha insignita del grado di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Sono tanti poi i premi e i riconoscimenti che la Capua ha ricevuto tra cui Scientific American 50 award dalla rivista Scientific American nel 2007, premio “Revolutionary Mind” dalla rivista scientifica statunitense Seed nel 2008, premio “Grande Ippocrate per il ricercatore medico dell’anno nel 2009.