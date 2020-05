Chi è Silvio Brusaferro: CV, biografia, vita privata del Presidente ISS

Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, medico e docente universitario a Uniud, ecco chi è Silvio Brusaferro: curriculum vitae, biografia, età, moglie, figli, vita prova e professionale.

È l’attuale numero uno dell’ISS, docente, medico, accademico all’Università degli Studi di Udine, un ricco curriculum vitae con una serie di incarichi ricoperti nel corso degli anni, molte pubblicazioni scientifiche, un’intensa attività di ricerca.

Stiamo parlando di una delle figure mediche che abbiamo imparato a conoscere in seguito all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e nella fase 2 del Coronavirus.

Ma chi è Silvio Brusaferro veramente, potrà dircelo il suo CV: come anche suo profilo Twitter e LinkedIn: quanti anni ha, dove vive, se e con chi è sposato, se e quanti figli ha. E ancora, qual è il suo percorso di studi, le sue principali pubblicazioni e premi ricevuti.

Chi è Silvio Brusaferro: curriculum

Per scoprire chi è Silvio Brusaferro, curriculum, profilo Twitter e LinkedIn (dove non è tra i più attivi), ci aiuteranno a raccogliere informazioni sulla sua vita privata e professionale.

E’ nato a Udine dove ancora risiede l’8 aprile 1960. Nel 1985 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste. Ha poi proseguito gli studi specializzandosi in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Sanità Pubblica (1989) indirizzo Igiene e Tecnica Ospedaliera (1991). Inoltre, si è specializzato in Tropical Medicine and Hygiene al Liverpool School of Tropical Medicine nel 1989.

Per quanto riguarda la vita privata di Brusaferro sappiamo che è sposato e ha due figlie. Ha un account Twitter, ma il suo profilo non è aggiornato. Sembra dunque che non ami molto il mondo dei social. Ai tempi del Coronavirus, invece, è spesso ospite in programmi televisivi come divulgatore scientifico, come nel al talk show condotto da Giovanni Floris di Martedì.

Medico e professore Uniud Brusaferro, divulgatore ai tempi del Covid-19

Subito dopo la laurea ha intrapreso la carriera accademica presso l’università degli Studi di Udine, dove svolge oltre attibvità e progett, si pensi a “Orienta e Salute di Uniud“.

Dal 2006 è professore Ordinario di Igiene Generale e Applicata presso l’Uniud. Dagli anni 2011 è Direttore SOC Accreditamento, Gestione Rischio Clinico e Valutazione delle Performance sanitarie dell’ azienda Sanitaria Universitaria di Udine. Dal 2017 è Direttore Dipartimento di Area Medica (DAME) dell’ Università sempre della sua città Udine. In passato ha ricoperto altri incarichi importanti. È stato infatti dal 1990 al 1993 direttore dell’ospedale di Gemona del Friuli.

Nei primi anni 2000 invece è stato a capo dell’ospedale universitario di Udine. È membro del Global Infection Prevention and Control Network, Infection Prevention and Control Global Unit dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Sono numerosi gli incarichi che ricopre in diverse società scientifiche. È stato co-fondatore e coordinatore dal 2011 dell’European Network to Promote Infection Prevention for Patient Safety (EUNETIPS). Il 7 gennaio 2019 la Ministra Giulia Grillo lo ha nominato commissario straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità dopo le dimissioni anticipate del presidente Gualtiero Ricciardi. Da maggio del 2019 ne è il presidente e membro di diritto del Comitato tecnico scientifico.

Vediamo spesso il professore Brusaferro al talk show di Martedì condotto da Giovanni Floris come divulgatore scientifico sul Coronavirus, emergenza e fase 2, ma non solo. Sono frequenti i suoi interventi in altri programmi TV per parlare di Covid-19.

Pubblicazioni scientifiche e ricerche: Chi è Silvio Brusaferro scienziato

Se non è dal profilo Facebook, Twitter e LinkedIn che possiamo conoscere il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, chi è Silvio Brusaferro può dircelo il suo curriculum professionale.

Da sempre si dedica all’attività di ricerca. I principali argomenti oggetto dei suoi studi sono: Management nella sanità pubblica nazionale ed internazionale, miglioramento della qualità e accreditamento nelle organizzazioni sanitarie, rischio clinico, sicurezza del paziente nelle organizzazioni sanitarie, prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’Antimicrobical Stewardship, Sviluppo delle reti sociali a supporto della salute.

È autore di oltre 170 articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Ha inoltre scritto 22 capitoli di libri. Sono tante poi le pubblicazioni divulgative su tematiche attinenti i settori di interesse. Ha inoltre partecipato a comitati editoriali e svolge anche l’attività di referee per diverse riviste scientifiche.