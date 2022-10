Ricorso test medicina 2022 per irregolarità: scadenze e motivazioni

Ecco come presentare un ricorso test medicina 2022 per irregolarità della prova d'accesso o domande sbagliate: modalità, termini, scadenze e motivazioni.







A circa un mese dalla data di svolgimento dei test di medicina già fioccano proteste, polemiche e ricorsi. Sugli oltre 65mila partecipanti alla prova svoltasi lo scorso 6 settembre, infatti, sono stati solo circa 14mila quelli che hanno raggiunto l’obiettivo.

Come ogni anno, sono in troppi a rimanere fuori. Innumerevoli aspiranti matricole devono scontrarsi con un sistema di selezione nazionale non sempre equo.

Il diritto allo studio potrebbe dover essere difeso laddove si presentassero anomalie ed irregolarità durante la complicata fase che regola l’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato.

Sono in tantissimi a scegliere di ricorrere al ricorso alla prova d’accesso a numero chiuso, ma come presentarlo e quali sono le motivazioni, i termini e le scadenze?

Ad offrirci utili consigli su come presentare un ricorso test medicina 2022 per irregolarità o domande sbagliate, è l’Avv. Francesco Leone, ci dirà quali sono modalità, termini, scadenze e motivazioni.

Modalità ricorso test medicina 2022: come fare, quali sono termini, scadenze e irregolarità della prova

Primo obbiettivo è smontare fake news sull’argomento, per questo sarà un professionista a darci le opportune risposte. Come presentare il ricorso test medicina 2022 ed entro quando; perché fare ricorso e quali motivazioni e irregolarità riscontrate? Facciamo chiarezza.

In caso di mancato superamento del test d’ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia il candidato può scegliere di presentare un ricorso al Tar Lazio. Si tratta del tribunale competente in materia. Si può presentare ricorso contro ogni situazione anomala verificatasi durante la prova d’accesso.

Il tutto, chiaramente dev’essere dimostrabile. E’ indispensabile, dunque:

Rivolgersi ad un avvocato competente in materia amministrativa;

Avere un valido motivo, serio e dimostrabile;

Rispettare i termini stabiliti dalla legge.

I ricorsi vanno presentati al Tar Lazio indipendentemente dalla regione in cui è stata volta la prova d’accesso a numero chiuso.

Ciascun candidato può presentare il ricorso al test medicina una sola volta, ma come?

Attraverso il r.collettivo nazionale. Questa tipologia di ricorso viene promossa dall’UDU al costo di 10 euro;

con un r.collettivo locale, quindi promosso da associazioni di studenti che operano localmente (qui i prezzi variano da associazione ad associazione);

in alternativa, con un il r.individuale: questo è particolarmente adatto quando l’ingiustizia subita riguarda il singolo candidato; (ma può non toccare il resto dei candidati).

“È possibile procedere sia con il ricorso test medicina individuale che con quello collettivo. I ricorsi individuali consente di tutelare le proprie posizione in modo specifico e dettagliato; A differenza del collettivo che raggruppa un insieme di candidati accomunati dalle medesime illegittimità. Ad esempio l’individuale è il ricorso che deve essere fatto se si desidera contestare domande errate; O chiedere la correzione del proprio punteggio. In entrambi i casi il ricorso sarà incardinato al TAR del Lazio.”– Ci fa sapere l’Avv. Francesco Leone.

Chi può presentare ricorso alla prova d’accesso: motivazioni

Capite le varie tipologie di ricorsi proponibili, quando è possibile presentarlo e nella fattispecie, chi può presentare un ricorso test medicina 2022? Quali sono le motivazioni da addurre rispetto ai risultati delle prove d’accesso di quest’anno?

“Quest’anno le irregolarità sono state davvero tante.”- ci dice l’Avvocato Leone.– Pertanto, il nostro Studio legale ha attivato un ricorso con il quale contesteremo tutte le illegittimità riscontrate. Consentiremo ai nostri ricorrenti di avere una chance in più per potersi immatricolare a Medicina e Chirurgia. Muoversi in tempi rapidi può davvero fare la differenza. In quanto con il ricorso anticipato possiamo ottenere l’immatricolazione con riserva in tempi rapidissimi; senza perdere lezioni.”

“La più grave illegittimità riguarda il numero dei posti messi a bando dal MIUR. La Conferenza Stato – Regioni aveva calcolato un fabbisogno di 18.095, ma il Ministero, in maniera del tutto illegittima, ha messo a bando mille posti in meno!”

“Lo stesso Consiglio di Stato in più occasioni ha già affermato che non rispettare il fabbisogno rende la prova d’accesso Illegittima! Con una sentenza del 2020 i giudici di secondo grado hanno accolto il ricorso, ammettendo i ricorrenti. E, successivamente, anche il TAR Lazio nel 2021, ha affermato l’illegittimità del mancato rispetto del fabbisogno. Ovvero di una drastica riduzione dei posti da mettere a bando. Chi aderirà al ricorso potrà richiedere l’immatricolazione proprio chiedendo l’assegnazione di uno dei 1000 posti non banditi dal Ministero.“

Domande delle prove d’accesso errate o ambigue

“Un’altra illegittimità tra le motivazioni del ricorso test medicina 2022 è la presenza di domande errate o ambigue. Domande iperspecialistiche presenti nelle prove. La presenza di queste domande, che sono al vaglio dei nostri esperti, falsa gravemente i risultati”.

“Se un candidato ha risposto correttamente a una di queste domande, il Ministero la calcolerà comunque come errata. Dunque, pur avendo individuato la risposta corretta, ne risulterà penalizzato. Richiedendo l’aggiornamento del punteggio, in molti casi, i candidati riescono a superare la soglia di sbarramento e rientrare in graduatoria. O, in altri casi, persino a ottenere l’assegnazione presso una sede di maggior gradimento. O anche presso un Ateneo di prima scelta.”

“Lo scorso anno abbiamo contestato tantissime domande errate. Il Consiglio di Stato ha accolto i nostri ricorsi in appello ordinando il ricalcolo del punteggio. Nonché la riforma della graduatoria e l’immatricolazione dei nostri ricorrenti!”

“Ma non è tutto. Un’altra illegittimità riguarda la violazione del principio dell’anonimato. Come ben sappiamo, per garantire imparzialità e parità di trattamento, i test devono essere anonimi. Ma l’uso di codici alfanumerici ed etichette negli anni ha mostrato ben più di una falla. L’apposizione dei codici sul modulo risposte del candidato e sulla scheda anagrafica non garantisce di fatto l’anonimato! Ma anzi favorisce l’abbinamento delle generalità di ogni candidato alla rispettiva prova.”- Ci elenca l’Avv. Francesco -.

“Anche quest’anno in molte sedi i controlli non sono stati sufficienti. Sia in fase di accesso (metal detector), sia durante la prova. Permettendo l’accesso di persone estranee alla prova, e l’introduzione nelle aule di smartphone, smartwatch, auricolari, oltre alla possibilità ai candidati di confrontarsi sul test.”

“Vi sono poi tutta una serie di motivi individuali: se ad esempio il candidato è affetto da Dsa ed è dunque in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del D.M. 583/2022 deve poter effettuare la prova con appositi ausili o misure compensative. Necessita anche di tempi aggiuntivi. In alcune sedi, pur avendone fatto richiesta in maniera regolare, molti candidati non hanno avuto adeguato supporto.”

“Anche in questo caso è possibile fare ricorso al test medicina e ottenere l’immatricolazione. Tutte queste illegittimità rendono il test un sistema inefficace di selezione. Poiché il test è unico in tutta Italia, se una irregolarità si verifica in una sede, anche le altre ne avranno ripercussioni.”

Scadenze e termini per presentare un ricorso test medicina 2022

Entro quando presentare ricorso test medicina 2022, quale data ultima e limiti secondo lo studio dell’avvocato Leone?

“È possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Ma consigliamo di aderire in tempi rapidi per ottenere un’udienza in breve tempo e non perdere tempo prezioso che potrebbe essere impiegato frequentando le lezioni!”- Ci dice l’Avvocato.-

“Viste le tante irregolarità verificatesi anche quest’anno, presentare ricorso è fondamentale per

poter ottenere l’immatricolazione presso il corso di laurea ambìto. Anche in caso di un punteggio basso sarà possibile ottenere l’agognata immatricolazione; in quanto i posti messi a bando sono molti meno rispetto all’effettivo fabbisogno di medici e odontoiatri stimato dalla Conferenza Stato-Regioni.”

“Solo chi presenterà ricorso potrà, infatti, beneficiare di uno di questi posti in suo favore. Riteniamo che il Giudice amministrativo prenderà atto dell’erroneo calcolo del Ministero; e disporrà già in fase cautelare l’immatricolazione con riserva dei nostri ricorrenti.”

“Qualora le domande sottoposte al vaglio dei nostri esperti dovessero risultare effettivamente erronee o fuorvianti, un eventuale ricalco del punteggio ottenuto al test diventa essenziale per potersi qualificare in posizione migliore in graduatoria; e ottenere l’immatricolazione diretta.”