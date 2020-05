Estrazione del Lotto oggi 5 maggio 2020, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 5 maggio 2020 in diretta dalle ruote, risultati Simbolotto, SuperEnalotto e vincite 10eLotto serale.

Tornano le estrazioni del Lotto in diretta. I numeri del SuperEnalotto 36 2020 e del 10 e Lotto di oggi riprendono regolarmente.

Finisce il lockdown per le lotterie di Sisal e Lottomatica che stasera si giocano al solito orario delle 20,00. La prossima estrazione del Lotto è prevista per giovedì 7 maggio 2020, e seguirà anche quella di sabato 9 maggio. Insomma, dopo la pausa di circa due mesi, la raccolta delle scommesse di gioco continuerà normalmente nelle ricevitorie, tabaccherie e nei punti vendita autorizzati.

L’estrazione del Lotto 5 maggio 2020 è in diretta live su Controcampus anche stasera. I numeri del Superenalotto di oggi saranno pubblicati in tempo reale.

E come ogni martedì sera seguirà anche la pubblicazione del Dieci e Lotto serale, prevista per l’estrazione del 5/5/2020. L’appuntamento può essere seguito in diretta andando sul link Ultima Estrazione del giorno. Oppure aggiornando sulla link Aggiorna diretta live. La tabella con i numeri usciti si tutte le ruote stasera si completerà in maniera progressiva ad ogni aggiornamento della pagina

Estrazione del Lotto oggi 5 maggio 2020: numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Nazionale - - - - - Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - -

Numeri e simboli del Simbolotto 5 5 2020: in programmazione.

Verifica la vincita on-line grazie all’aggiornamento in tempo reale. Su questa pagina come fosse uno streaming video, è possibile scoprire subito quali sono i risultati ufficiali. Puoi scoprire quali sono gli ultimi estratti anche del Superenalotto di stasera andando sulla link in alto a questa pagina. Come pure la combinazione delle estrazioni 10 e Lotto in diretta da Lottomatica, per passare in ricevitoria e ritirare la vincita nei limiti delle scadenze previste dai regolamenti di gioco.

Vediamo quali sono le novità relative alle statistiche di gioco segnalate nell’archivio. Sulla ruota Bari il 45 raggiunge i 109 ritardi. Sulla ruota Cagliari il numero 21 non esce da 78 concorsi. Sale a 92 il numero delle assenze realizzate dal 39 sulla ruota Firenze. Mentre sulla ruota Genova il 38 non esce da 138 appuntamenti di gioco. Sulla ruota Milano il 10 ha totalizzato 76 assenze consecutive. Sulla ruota Napoli l’88 manca da 88 concorsi.

All’estrazione del Lotto di oggi 5 maggio 2020 continua l’attesa per il 22 sulla ruota Palermo che stasera raggiunge i 184 ritardi ed è il numero più atteso. Sulla ruota Roma il numero 27 non si vede da 82 colpi di gioco. Mentre il numero 82 sulla ruota Torino manca ormai da 63 turni. Sulla ruota Venezia il 75 non esce da 77 giornate. Ed infine sulla ruota Nazionale è il 53 a contare più ritardi non essendo estratto da 87 concorsi.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

L’estrazione Super Enalotto oggi torna con un Jackpot da 36,3 milioni di euro. Il blocco deciso dall’Agenzia Dogane e Monopoli ha annullato la raccolta delle scommesse di gioco che solo da stasera riprenderanno regolarmente. Sarà possibile seguire l’estrazione del Lotto in diretta da questa pagina, insieme a quella del Superenalotto 36 2020 e del 10eLotto di oggi.

Lo stop forzato ha permesso ali addetti allo svolgimento del sorteggio di poter adottare tutte le misure necessarie per evitare possibili contagi. Ma anche i titolari delle tabaccherie e dei punti vendita potranno, almeno in parte, garantire una maggiore sicurezza a chi era abituato a giocare nelle ricevitorie. Da questo martedì sera sarà possibile tornare a giocare, come eravamo abituati a fare fino a poche settimane fa. Dall’inizio dell’anno sono stati raccolti 124 milioni raccolti a gennaio e i 122 milioni di febbraio solo con il Super Enalotto di Sisal.

Sempre nei primi mesi dell’anno è stata realizzata anche una vincita milionaria. E’ stato infatti centrato un “6”, per la prima volta in Liguria, ad Arcola (SP), dove sono andati 67 milioni a fine gennaio. Da inizio anno solo con i premi di seconda categoria principali sono stati vinti oltre 2 milioni di euro. Nell’ultimo concorso sono stati vinti con il “5” 121mila euro finito in Sardegna, a Sassari.

Estrazione 10eLotto di oggi martedì 5 maggio in diretta

I giocatori che hanno vinto prima della sospensione dei sorteggi, possono tornare ad incassare le vincite: questa la linea adottata dai Monopoli di Stato e dai concessionari nel periodo di sospensione dei giochi. Da questa settimana si potranno riscuotere le vincite, previa esibizione dei tagliandi vincenti. In considerazione delle prevedibili difficoltà di riscossione nel corso dell’emergenza sanitaria, l’amministrazione dei Monopoli di Stato continua a tenere bloccati i termini entro i quali normalmente si possono incassare le vincite. Per il momento, presso le ricevitorie riaperte, ripotranno riscuotere già le vincite.

Nelle ultime estrazioni del Lotto di Lottomatica ha vinto un giocatore di Lucera, in provincia di Foggia, uno dei premi più ricchi. Infatti ha centrato una vincita da 27.900 euro con una puntata da 5,50 euro sui numeri 9-25-34-43-52 sulla ruota di Napoli. Sul podio anche la vincita da 23.750 euro realizzata a Leonforte (EN), con i numeri 12-78-81 sulla ruota di Palermo.