Estrazioni del Lotto 26 maggio 2020, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 26 maggio 2020, numeri vincenti in diretta, risultati Simbolotto, SuperEnalotto 45 20 e 10eLotto serale: combinazione di oggi in diretta con previsioni e ritardatari.

I numeri a Lotto oggi sono in diretta. Anche martedì 26 maggio 2020 la pubblicazione dei risultati è in tempo reale per il gioco del Dieci e Lotto, concorso 63 2020. Come pure l’estrazione Superenalotto di oggi è live, ed i numeri della sestina saranno seguiti da quote e vincite relative al concorso 45 di stasera. In palio ci sono oltre 40 milioni di euro. Dopo la ripresa dei giochi, le estrazioni del Lotto di stasera tornano ad avere una vasto pubblico di giocatori in attesa di poter verificare la vincita subito. Il sogno di vincere con ambo, terno o quaterna, potrebbe concretizzarsi grazie ai numeri vincenti estratti con Lottomatica e Sisal. Vediamo quindi la tabella con i risultati ufficiali con i numeri usciti su tutte le ruote stasera martedì 26 5 2020.

Estrazioni del Lotto 26 maggio 2020: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Ma qual è la situazione dei numeri ritardatari? Gli aggiornamenti delle statistiche di gioco consentono di conoscere subito la classifica dei ritardatari e meno frequenti degli ultimi concorsi. C’è il numero 39 su Firenze che non si vede da 101 turni. Segue poi il numero 38 su Genova assente da 147 concorsi. Ecco poi gli altri ritardatari delle estrazioni del Lotto 26 maggio 2020. Sulla ruota di Bari manca il 45 da 118 turni. Sulla ruota Cagliari il 15 non esce da 80 giornate. Mentre sulla ruota Milano stasera il numero 7 ha raggiunto i 56 ritardi.

Sulla ruota Napoli il 24 al gioco del Lotto manca da 79 concorsi. Mentre il 6 sulla ruota Palermo ha totalizzato 53 ritardi. Segue poi il numero 27 sulla ruota Roma con 91 assenze. Ed in ultimo chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco il 24 sulla ruota Torino che manca da 65 colpi di gioco. Il 75 sulla ruota Venezia non si vede da 86 giocate. Mentre il 53 sulla ruota Nazionale ha totalizzato 96 ritardi.

Risultati SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e SuperStar

Nessuno ha fatto “6” nel concorso di ieri l’altro al Super Enalotto di Sisal, che porta il jackpot a 43 milioni. Si festeggiano però tre “5” da oltre 55 mila euro ciascuno. Due sono stati centrati in Campania, a Contrada (Avellino) e Casavatore (Napoli). Mentre il terzo è stato realizzato dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati di Sisal S.p.A. Tra i premi e quote più ricche di ieri l’altro, da segnalare anche l’unico “4 Stella”, da 48 mila e 177 euro.

Ma cosa potrebbero mai fare i vincitori delle estrazioni del Lotto di oggi con i soldi della vincita? E chi indovina i numeri del Superenalotto 26 maggio 2020? Negli anni ’80, è stato condotto uno studio su oltre cento fondi di investimento per determinare una cosa essenziale: quali sono stati i motivi della performance dei migliori fondi? In sostanza il talento dei manager e la loro capacità di selezionare i titoli migliori o qualcos’altro? Beh, la risposta è stata “qualcos’altro”. Questo studio ha dimostrato che il 90% della performance dei migliori fondi può essere spiegato dalla loro scelta, non dai singoli titoli ma dalla buona allocazione delle attività. Avere una strategia di allocazione appropriata è quindi essenziale per i vincitori dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi. Non affidatevi al caso, ma con l’aiuto di professionisti del settore, si può creare nuova ricchezza.

Combinazione vincente del 10eLotto di oggi lunedì 26 maggio 2020

Lo stesso consiglio certamente sarà seguito dal vincitore di Cepagatti (PE). Nella cittadina adriatica si festeggia una vincita di oltre 129 mila euro grazie a una schedina di 6 euro, giocata sulla ruota di Torino, che ha fruttato 6 ambi, 4 terni e una quaterna. Si tratta della vincita più ricca delle estrazioni del Lotto di ieri. Al secondo posto si piazza Castelfranco Emilia (MO) con un premio di oltre 14 mila euro, grazie a 3 ambi e un terno sulla ruota di Milano.

Bologna può festeggiare la ripresa dei giochi con la vincita più alta del 10Lotto: all’ombra delle Due Torri sono stati vinti 20 mila euro grazie a una giocata di dieci numeri di cui nove indovinati. Il secondo posto se lo aggiudica Grassobbio, in provincia di Bergamo, con un premio da 10 mila euro. Complessivamente il 10 e Lotto ha distribuito premi per 10,288 milioni di euro.