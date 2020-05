VinciCasa di oggi 25 maggio 2020: numeri vincenti in diretta

Estrazione VinciCasa di oggi 25 maggio 2020: previsioni, numeri vincenti e quote del concorso 146 in diretta live.

La lotteria in cui si vince casa si tiene ogni giorno alle 20.00. Le estrazioni Vincicasa 25 maggio 2020 mettono in palio l’immobile numero 139. L’ultima casa vinta è stata assegnata nel concorso di sabato scorso a Chioggia, in provincia di Venezia. Il giocatore veneto ha indovinato tutta la combinazione estratta formata dai numeri 2 – 4 – 11 – 19 – 23 grazie a una giocata Quick Pick, modalità di gioco con cui è il terminale a scegliere in maniera casuale i numeri, effettuata presso il Punto di Vendita Sisal “BAR TABACCHI”, situato in Via Venturini 241. Il vincitore, una volta scelta la casa dei suoi sogni, avrà u n unico problema: organizzare il trasloco. E la necessità principale per i traslochi so no proprio i cartoni. Ma ci sono anche delle soluzioni per ottenere rapidamente l’attrezzatura necessaria per trasportare le tue cose senza stress!

Estrazione VinciCasa di oggi 25 maggio 2020: previsioni e numeri vincenti in diretta live

Anche l’estrazione di oggi lunedì 25 maggio 2020 sarà seguita in diretta. La lotteria di Win For Life mette in palio, oltre al jackpot di mezzo milione di euro, anche quote in denaro di importo variabile, consultabili nel nostro archivio. Chi non indovinerà i numeri Vincicasa di oggi, deve solo pensare a come portare le proprie cosa nella casa nuova. Scarpe, libri, vestiti, per spostare tutti i tuoi averi, senza dubbio: le scatole saranno i migliori alleati. Per recuperarle hai diverse soluzioni a tua disposizione. Ci sono aziende specializzate, molte società di traslochi hanno un negozio online che ti permetterà di ordinare e avere la quantità di scatole che ti servono. Troverai anche materiali che possono essere molto utili per imballare e proteggere i tuoi effetti personali come bolle, nastro adesivo o film estensibile. Il vantaggio di questa soluzione è la scelta che ti consente. Quindi, puoi trovare scatole standard o XL, scatole rinforzate, scatole guardaroba, scatole speciali per trasportare i tuoi occhiali, i tuoi piatti ecc.

Quote Vinci Casa del concorso 146: schedina in tempo reale da qui

E’ possibile verificare la propria giocata in diversi modi. Sia sulla pagina Televideo in televisione, sia in ricevitoria, sia consultando il notiziario giornaliero. Oppure direttamente on-line, proprio su Controcampus.it sono indicati i risultati. Anche su questa pagina si conosceranno i numeri dell’estrazione giornaliera ed i relativi premi associati a ciascuna categoria di vincita.

Ed in caso di vincita, hai due anni di tempo per trovare la casa dei suoi sogni, e pensare al trasloco! Se valuti aziende specializzate, ricorda di guardare le offerte nel pacchetto, possono permetterti di ridurre i tempi. Altrimenti puoi organizzarti da solo e trovare tutto l’occorrente nei negozi di bricolage. Troverai tutto il necessario: cartone, pellicola trasparente, pellicola protettiva. Puoi anche acquistare oggetti per aiutarti a gestire i tuoi mobili e le scatole il giorno del trasloco. Camion, tavola mobile, cinghie possono essere molto utili soprattutto se hai scelto di muoverti da solo. Altrimenti la scelta più economica, è chiedere a commercianti, grandi magazzini e ipermercati. Questi negozi ricevono dozzine di pacchi ogni giorno e potrebbero potenzialmente donarli.