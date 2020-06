Estrazione del Lotto oggi 6 giugno 2020, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 6 giugno 2020 ruota per ruota in diretta da qui, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 50 2020 e 10eLotto di stasera.

Le estrazioni Lotto e Superenalotto di stasera sabato 6 6 2020 iniziano alle 20,00. Puoi seguire la pubblicazione dei numeri a Lotto in diretta su questa pagina, sarà possibile conoscere i risultati del concorso 68 di Lottomatica. Chi farà ambo, terno o quaterna? Come ogni sabato sera c’è grande attenzione per i primi numeri che saranno pubblicati. Si inizia con i primi estratti su Milano, Napoli e Roma. Seguono poi i risultati di Bari, Genova e Cagliari. Si prosegue con la pubblicazione dei bussolotti usciti per Firenze, Torino e Palermo. Ed infine chiudono la tabelle i risultati della ruota Venezia e Nazionale. Segue poi la combinazione del Siuprenalotto: estrazione di oggi attesissima con il jackpot da oltre 47 milioni di euro.

Estrazione del Lotto oggi 6 giugno 2020: numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Nazionale - - - - - Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - -

Numeri Simbolotto di oggi: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i risultati dell’ultima estrazione del Lotto stasera vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In questo modo si possono conoscere anche quali sono gli ultimi estratti del Superenalotto del 6 giugno 2020. Oppure consulta il nostro archivio per conoscere i risultati del Lotto di ieri sera l’altra, e non solo.

Tra i numeri ritardatari da dover segnalare, sulla ruota di Bari il numero più atteso è il 45 che non esce da 123 giornate. Sulla ruota di Cagliari invece il numero 15 ha totalizzato 85 ritardi consecutivi. In cima alla classifica dei ritardatari troviamo sempre il 48 su Firenze che non esce da 91 giornate. Il numero 38 sulla ruota di Genova invece ha raggiunto i 152 ritardi. Mentre il numero 7 su Milano manca all’appello da 61 concorsi. Sulla ruota Napoli alle estrazioni del Lotto 6 giugno 2020 continua l’attesa per il 24 che non si vede da 84 concorsi.

Seguono poi il numero 6 sulla ruota Palermo che stasera manca da 58 turni. Sulla ruota Roma il 67 ha raggiunto le 53 assenze consecutive. Mentre sulla ruota Torino il 24 ha totalizzato 70 assenze. Infine da segnalare sulla ruota di Venezia il 75 che manca da 91 giornate. Il numero 53 sulla ruota Nazionale ha invece raggiunto quota 101 assenze.

Risultati SuperEnalotto di stasera: numero Jolly e SuperStar online

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nell’ultimo concorso del Super Enalotto di ieri l’altro nessuno ha vinto. Ecco quindi che si ritorna a provare la fortuna, con il Jackpot che raggiunge i 47,3 milioni di euro. Anche se la sestina vincente non è stata centrata, ci sono state comunque ricche vincite. Festeggiano i tre giocatori che hanno centrato il “5”, ognuno dei quali vince 51.933,72. Chi indovinerà i numeri del Superenalotto 6 giugni 2020?

Dopo la vincita multimilionaria in Basilicata della scorsa settimana, è iniziata la caccia alla sestina, che da sola potrebbe battere il jackpot della lotteria europea. Invece, realizzare una vincita così ricca all’estrazione del Lotto di stasera è praticamente impossibile. Ma a chi saprà accontentarsi, ci sono tante altre possibilità di vincita, e con probabilità certamente più incoraggianti.

Combinazione 10eLotto di oggi, sabato 6 giugno 2020: risultati in diretta

L’estrazione del Lotto ieri l’altro ha premiato la Campania. La vincita più alta, da 18.500 euro, è stata realizzata a Ercolano, in provincia di Napoli. Si festeggia anche a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, con 9.750 euro. A Giugliano in Campania (NA), è stato centrato un terno secco sulla ruota di Napoli da 9.000 euro. Mentre il terno secco 11-12-80, sempre su Napoli, ha premiato un altro cittadino partenopeo con altri 9.000 euro. Il 10eLotto premia Latina con un 9 Oro da 50mila euro, realizzato grazie a una puntata da 3 euro su un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 10,2 milioni di euro, per un totale di 980,3 milioni dall’inizio del 2020.