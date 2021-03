Lavorare in Volkswagen: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Daniela Attanasio 27 Marzo 2021

Ecco come fare per lavorare in Volkswagen, come inviare al candidatura spontanea in lavora con noi, posizioni aperte, requisiti di accesso e recensioni e stipendio.

Volkswagen è una società che si occupa di produzione di autoveicoli. Nasce nel 1937 a Wolfsburg, in Germania. Nacque ai tempi del regime nazista ad opera di Adolf Hitler, che aveva pensato questo nome perché significa “veicolo del popolo”. Herbert Diess è incaricato nel ruolo di Amministratore Delegato.

La società, che fa parte del Gruppo Volkswagen insieme ad altri importanti marchi produttori di automobili, è attenta anche all’aspetto ambientale. Come obiettivo per il 2030 si è posto quello di puntare sull’elettrico e avere il 70 % delle vendite senza emissioni. Si passerà dal produrre 35% odierni al 70% di veicoli elettrici. Per raggiungere tale obiettivo, è importante usare anche un software dedicato e il lancio di una auto elettrica ogni anno.

Nuove assunzioni in Volkswagen e offerte di lavoro sono spesso disponibili per chi è interessato ad una carriera stabile nel settore automobilistico, anche all’estero. In questo articolo si vedrà come lavorare in Volkswagen, posizioni aperte come visualizzarle e inviare il proprio curriculum vitae. Una pratica guida con informazioni sugli stipendi Volkswagen Italia, le opinioni dei dipendenti e i requisiti richiesti al candidato in cerca di lavoro.

Come lavorare in Volkswagen: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Chi è alla ricerca di offere di lavoro nell’azienda automobilistica tedesca, per prima cosa deve andare sul sito Volkswagen Group e selezionare la sezione Lavora con noi. In questo modo si accede alla pagina dedicata alle Careers. Qui si può scegliere tra inviare il proprio curriculum vitae a prescindere dalle posizioni aperte, le offerte di lavoro attualmente attive e quelle di stage in azienda.

Per candidarsi basta semplicemente inviare una email a [email protected] per le posizioni di tirocinio. Per le altre, invece, si compila il modulo dedicato in cui si inseriscono i dati personali, formazione scolastica, esperienze professionali, area aziendale di interesse, mobilità, modalità contrattuali e interessi personali. Prima, però, bisogna accettare il consenso al trattamento dei dati personali.

Inoltre, per iniziare subito a lavorare in Volkswagen posizioni aperte della rete si possono vedere sul sito ufficiale dell’azienda. Si tratta di posizioni presso aziende facenti parte della rete di vendita e di assistenza, come ad esempio una concessionaria.

Requisiti lavoro in Volkswagen, carriera e stipendio

I requisiti per lavorare in Volkswagen dipendono dal ruolo a cui si ambisce candidarsi. Ad esempio, un consulente alle vendite deve avere i seguenti requisiti: diploma di scuola superiore e/o laurea in materie economiche, età compresa tra i 25 e i 35 anni, esperienza pregressa di almeno due anni come consulente commerciale preferibilmente nello stesso settore e ottima conoscenza degli strumenti informatici. La mansione prevede attività di accoglienza clienti e analisi del fabbisogno, gestione e chiusura delle trattative di vendita, sviluppo del business identificando nuovi potenziali clienti. Ma anche incrementare le vendite presentando nuovi prodotti e programmi speciali, monitorare costantemente mercato e principali competitor e gestire pratiche contrattuali e finanziarie.

Per lavorare in Volkswagen posizioni aperte per un tirocinio sono frequenti, queste riguardano Hr Specialist, Sales Analyst, Accountant, Aftersales Analyst, Product Marketing Analyst e Future Mobility Analyst. Le posizioni aperte sul sito di Volkswagen Group riguardano vari settori. Si va dal Business Analyst al Digital Analyst, dal E-mobility Product Manager al HR Labor Law & Relations Specialist, da Specialista Servizi Segreti alla figura di Controller.

La figura di Controller, ad esempio, si inserisce nel Dipartimento Brand Controlling. La mansione prevede monitoraggio del marketing del brand, supporto alle Divisioni di Marca, supporto all’elaborazione dei listini per il lancio di nuovi modelli, supporto della gestione degli audit commerciali e redazione report e presentazioni per il Management. I requisiti richiesti sono: laurea in discipline economiche, ottima conoscenza della lingua inglese, ottima capacità di gestione e utilizzo dei principali sistemi informatici, capacità analitiche, di problem solving e del lavoro di squadra.

L’azienda provvede a fare formazione del personale sul campo, grazie a corsi di aggiornamento e sfide nuove costanti, qualsiasi sia il settore di appartenenza.

Lo stipendio dipendente Volkswagen dipende dalla mansione ricoperta. Un Product Manager guadagna 1500 euro al mese, un Sales Analyst 650 euro mensili, mentre un tirocinante 550 euro al mese.

Guida per lavorare in Volkswagen: cosa fare e cosa no

Le recensioni di chi ci ha lavorato parlano di un ambiente stimolante. Gli aspetti positivi sono lo stipendio, l’orario flessibile, in quanto si lavora 38 ore a settimana e il servizio mensa. Inoltre, ci sono tredicesime e quattordicesime. Tra gli aspetti negativi c’è la cattiva gestione delle risorse umane e il fatto che stipulino contratti a tempo determinato che difficilmente rinnovano. E’ importante e centrale la realizzazione degli obiettivi aziendali. Se non si raggiungono, è difficile che il lavoratore continui a mantenere il proprio posto di lavoro.

Per lavorare in Volkswagen ecco i passi da seguire:

accedere al portale VolkswagenGroup.it

selezionare la voce Lavora con noi

scegliere tra posizioni aperte e posizioni di stage

inserire il curriculum vitae compilando l’apposito modulo sul sito

Scheda Azienda Azienda tedesca che si occupa della produzione di auto. Nasce nel 1937 durante il regime nazista. Ha visto la sua crescita negli anni del dopoguerra. Ad oggi è una società per azioni che ha la sua sede principale in Wolfsburg, in Germania Nome Azienda Volkswagen Settore automobilismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Basilicata, Molise, Marche, Puglia, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto, Val d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia Requisiti per lavorare laurea nel settore specifico, conoscenza del pacchetto Office, buona conoscenza della lingua inglese Contatti - Lavora con noi https://www.volkswagengroup.it/ita/lavora-con-noi#