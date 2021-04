Aforismi buona Pasqua religiosi: frasi famose e citazioni pasquali

Redazione Controcampus 1 Aprile 2021

I migliori aforismi di buona Pasqua religiosi di Papa Francesco, Madre Teresa di Calcutta e altri santi, frasi famose da dedicare e citazioni pasquali celebri da inviare.

Gli auguri religiosi a Pasqua sono tra i più belli ed apprezzati. D’altronde questa è una delle festività più importanti della religione cristiana, In quanto celebra la risurrezione di Gesù. Di immagini belle e frasi sulla Pasqua per Whatsapp e Facebook è pieno Internet. D’altronde questa è anche una giornata da dedicare agli amici ed ai parenti più cari, ai quali vanno frasi di auguri e messaggi. È importante però anche ricordare il significato autentico di questa festività, ad esempio con gli aforismi di buona Pasqua, le frasi famose e le preghiere. Si tratta di messaggi di pace e serenità, di speranza che si rinnova nel rispetto della tradizione cristiana. D’altronde Gesù Risorto è la testimonianza delle vite eterna, che è la speranza più grande per ogni fedele.

La domenica di Risurrezione è quindi anche la festa della famiglia che si riunisce. Solitamente si seguono le celebrazioni religiose e si scambiano gli auguri con i fedeli della propria comunità di appartenenza. Il clima più mite della primavera e la natura in fiore, contribuiscono ad allietare il clima di festa e di gioia. A tutti gli amici e parenti che non si ha l’opportunità di incontrare personalmente, vanno gli auguri religiosi per Pasqua, che possono essere anche frasi belle di Papa Francesco, Madre Teresa di Calcutta o di altri santi.

Di seguito un breve elenco di aforismi buona Pasqua religiosi che possono essere personalizzati anche con immagini religiose di Cristo Risorto, ad esempio, o altri simboli di questa ricorrenza come le uova colorate o di cioccolato, le colombe o le campane in festa che celebrano la Resurrezione.

Aforismi di buona Pasqua religiosi di Papa Francesco e Madre Teresa di Calcutta

Le frasi di auguri religiosi per Pasqua sono messaggi di speranza e rinascita che vengono inviati alle persone più care e vicine. Spesso una bella frase è accompagnata anche da un’immagine religiosa o da cartoline con aforismi di buona Pasqua o preghiere. Condividere questo tipo di auguri, rinnova quella fratellanza e quella speranza che sono alla base della fede cristiana.

Chi ha poca fantasia, può ricorrere alle frasi celebri più belle, pensieri famosi e significativi che in molti casi sono riflessioni sulla risurrezione di Gesù. Questa tipologia di dediche è molto apprezzata in questa particolare giornata. Dedicare un bel messaggio ad un amico, un conoscente, vicino di casa o agli zii che non si ha modo di incontrare, è il modo più bello per condividere questo giorno di festa. Di seguito frasi sulla resurrezione e messaggi famosi da inviare su Whatsapp e Facebook. Ma ecco di seguito anche cartoline, immagini e foto per personalizzare una dedica, e rendere ancora più speciali gli auguri pasquali.

“Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Per entrare nel mistero ci vuole umiltà”.

“Il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte, sia di sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisognosi”.

“Lasciamo che la nostra esistenza sia conquistata e trasformata dalla Risurrezione!”

“Gesù vieni nel mio cuore prega con me, prega in me perché io impari da te a pregare.” Madre T. di Calcutta

“La gente è affamata d’amore perché siamo troppo indaffarati, aprite i vostri cuori oggi, nel giorno del Signore risorto, e amate come non avete mai fatto” Madre Teresa

Frasi famose, citazioni di buona Pasqua religiosi per tuti

Con una citazione o una preghiera si ha la certezza di poter inviare una riflessione o una bella frase profonda. Affidarsi alle parole di santi e beati, oppure di papi e personaggi celebri è il modo migliore per dare un significato speciale ai propri messaggi di auguri.

Ecco quindi una breve raccolta di frasi, e gli aforismi di buona Pasqua da inviare a tutti gli amici e parenti. Il modo più bello per poter raggiungere chi non è vicino, è quello di inviare immagini sacre, o foto, cartoline e gif animate che rimandano al significato religioso di questa ricorrenza.

Di seguito anche un video per augurare felice Pasqua a tutti su Whatsapp e Facebook.

“Il mistero pasquale personale di Cristo si estende nel mondo condensando il mondo in lui” François-Xavier Durrwell

Gesù sa che viene rifiutato e crocifisso, già sa con certezza che risorgerà. È così, per sempre. È la nostra storia, fratelli miei!” Don Oreste Benzi

“Cristo, come lievito divino, penetra sempre più profondamente nel presente della vita dell’umanità diffondendo l’opera della salvezza di Lui compiuta nel Mistero pasquale”. Karol Wojtyla

“Sì, Cristo è risorto, e con Lui è risorta la nostra speranza. Alleluia!” Giovanni Paolo II

“Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera”. Lutero

Video auguri con aforismi di buona Pasqua per Facebook e WhatsApp