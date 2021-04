Buona Pasqua 2021: frasi e auguri di buone feste pasquali

Redazione Controcampus 3 Aprile 2021

Messaggi di buona Pasqua 2021 a tutti: frasi e auguri di buone feste pasquali da inviare con WhatsApp ad amici e colleghi di lavoro, immagini e video.

Fare bellissimi auguri di Pasqua 2021 con immagini belle e divertenti, porta subito il buonumore a chi invia e a chi riceve il messaggio originale. Le parole aiutano a raccontare la gioia di questo periodo di rinascita: dopo la Quaresima, la Domenica delle Palme e il Triduo pasquale, è arrivato il momento di pensare alla resurrezione di Gesù. Ma anche di scartare le uova di cioccolato! E la sorpresa e la speranza sono proprio i temi principali delle più belle frasi di auguri di buona Pasqua 2021: gif divertenti, cartoline e citazioni famose possono quindi aiutare a formulare pensierini e messaggi simpatici. Ecco quindi una selezione di frasi di Pasqua semplici e brevi, e messaggi religiosi da inviare ad amici e parenti.

Frasi di buona Pasqua 2021 da inviare per gli auguri pasquali a tutti con whatsapp ed Sms

I più diffusi sono gli auguri di Pasqua 2021 semplici, corte citazioni sulla settimana santa e sulla resurrezione. La religione è certamente centrale in tutti i messaggi di buone vacanze pasquali. Ma anche la primavera, lo stupore per la sorpresa delle uova di cioccolato o il desiderio di vedere amici e famiglia. Purtroppo nelle frasi di buona Pasqua 2021 Covid e Coronavirus saranno ancora un tema ricorrente. Ma la speranza che il vaccino presto ci consenta di stare di nuovo tutti insieme, certamente restituisce a queste festività religiose una maggiore speranza per il futuro. Di seguito citazioni famose e frasi di auguri di Pasqua brevi.

Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico e unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perirà ma avrà la vita eterna. Giovanni 3:16

Tutti i fiori di tutti i domani sono nei semi di oggi.

Fiorisci dove sei piantato. Coriti 7: 20-24

Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e bello di tutti. Mulan

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore e un coniglietto di cioccolato.

Lascia che i pensieri felici si moltiplichino come conigli! Buona Pasqua 2021!

La Santa Domenica vuole essere un simbolo di speranza, rinnovamento e nuova vita

La Pasqua è il momento per rallegrarsi ed essere grati per il dono della vita, dell’amore e della gioia.

Lascia che la tua gioia esploda come fiori in primavera.

Dì a qualcuno che lo ami. Lascia che la tua luce risplenda. Non importa per quanto tempo l’inverno, la primavera seguirà sicuramente.

La Pasqua è un giorno per soffiare sulle ceneri di una speranza morta, un giorno per scacciare i dubbi e cercare i pendii dove sorge il sole.

Arriverà la primavera e anche la felicità. Resisti. La vita diventerà più calda.

Lascia che tutto ciò che fai sia fatto in amore. Corinti 16:14

Conosce la via perché è la via. Jeffrey R. Holland

La fede rende tutto possibile … L’amore rende tutto facile. Dwight L. Moody

Lascia che la tua luce risplenda prima degli altri. Matteo 5:16

Non abbandonatevi alla disperazione. Noi siamo il popolo pasquale e l’alleluia è la nostra canzone. Papa Giovanni Paolo II

E Dio ha risuscitato il Signore e ci risusciterà anche con la sua potenza. Corinti 16:14

Tutto si rinnova in Cristo Risorto e si esprime con canti gioiosi e suprema felicità.

Cristo in queste feste ci invita a essere migliori.

Celebriamo la Pasqua con cuore sincero, con fede e gioia per tutti.

Questi giorni hanno un grande valore e un significato profondo Buona Pasqua!

Immagini con frasi di auguri pasquali per amici e colleghi

Di seguito messaggi di auguri di Pasqua 2021 religiosi: frasi e immagini per Whatsapp da inviare alla famiglia e agli amici. Un breve augurio che raggiunga tutti, amici lontani e parenti a distanza. Ma essere positivi e allegri, magari condividendo anche frasi di Pasqua divertenti e spiritose, aiuta ad essere ottimisti e a ritrovare la speranza, nonostante la pandemia.

Non erano i chiodi che sostenevano Gesù sulla croce. Era il suo amore: il suo amore per te e me.

La croce non è da portare al collo o da appendere al muro: è da vivere giorno per giorno.

Ringrazio il mio Dio questa settimana e tutta la mia vita per essere stato al mio fianco. Ora vivo grazie alla mia fiducia nel Figlio di Dio, perché mi amava e voleva morire per salvarmi.

Un augurio di pace, gioia e puro amore per questa Santa Domenica.

Possa l’amore e lo spirito di Cristo guidarvi e proteggervi per tutta la vita. Buona Pasqua 2021!

Un uomo completamente innocente si è offerto per il bene degli altri, compresi i suoi nemici, e ha assunto la redenzione del mondo.

Quando ricordo che è la mattina di Pasqua, ricordo che l’amore, la pace e la vita sono i suoi frutti. Ma è stato ferito dalle nostre trasgressioni; per darci la vita.

Dio non vuole la Pasqua; vuole una vita santa. Non perdere mai la gioia di vivere, condividere e dare amore. Guarda in alto e confida in Dio.

Possano i giorni essere pieni di gioia, solidarietà, comprensione e molte benedizioni.

Celebrate la rinascita di Cristo: questa è la buona novella che dovete ricevere con tutto il cuore.

Gesù, il buon pastore che ha dato la vita per ciascuna delle sue pecore.

Nessuna ombra può combattere con la luce divina di Cristo.

Santa Domenica: non c’è dono più grande che dare la vita per la vita stessa.

Possano l’unione e l’armonia prevalere nei vostri cuori.

Possa l’amore e lo spirito di Cristo guidare la tua vita per sempre.

