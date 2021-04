Chi è Biggie Bash dei Boomdabash: biografia, età e fidanzata

Vero nome è Angelo Rogoli, chi è Biggie Bash: biografia, età, peso, altezza, fidanzata e vita privata del cantante dei Boomdabash.

Frontman della band salentina “Boomdabash“, è uno dei cantanti italiani raggae più apprezzati del panorama musicale italiano.

Nel 2002 incontra all’università Mr.Ketra. I due, insieme agli altri componenti, cioè il cantante Payà ed il deejay Blazon, fondano il sound system dei Boombdabash, e partecipano alle prime dancehall.

Nel 2008 pubblicano il loro album d’esordio Uno, ottenendo un grande successo soprattutto negli ambienti del genere raggae. Partecipano a diversi festival, come Rototom Sunsplash, la più importante manifestazione europea dedicata alla reggae music.

Il vero successo arriva con l’album Barracuda, nel 2018 e con la partecipazione a Sanremo nel 2019, con il brano “Per un milione”. Il gruppo si fa conoscere al grande pubblico.

La band vanta numerose collaborazioni importanti: con Jack La Furia, Fedez, Clementino, Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Sud Sound System e Fabri Fibra.

Tra i brani di maggior successo: Il solito italiano, A tre passi da te, Portami con te, Barracuda, Non ti dico no, Per un milione, Mambo salentino, Ti volevo dedicare, Karaoke, Don’t Worry.

Molto divertente lo scherzo che gli hanno fatto Le Iene che hanno giocato sul suo punto debole.

Per scrivere una biografia e sapere chi è Biggie Bash, Instagram, Facebook e il video scherzo de Le Iene ci saranno d'aiuto per scoprire innanzitutto età, altezza, peso, fidanzata e vita privata del cantante dei Boomdabash.

All’anagrafe il suo vero nome è Angelo Rogoli, nato a Mesagne, in provincia di Brindisi, in Puglia. Non si conosce la data di nascita né il suo segno zodiacale. Cresce con sua mamma e suo fratello Alessio, di sei anni più piccolo. Il padre li abbandona quando sono piccoli. Nonostante ciò il cantante resta molto legato alla sua terra, affermando di non volerla mai abbandonare.

Non si conosce né il suo peso né la sua altezza. L’uomo ha un fisico statuario, difatti il suo soprannome deriva proprio dal corpo imponente. Tipici tratti mediterranei, rasato e barbuto, presenta tantissimi tatuaggi lungo il corpo e muscoli ben definiti. Indossa spesso t-shirt monocromatiche scure e felpe con il target della band. Pratica cross-fit ma è anche un grande appassonato e tifoso di basket.

Si avvicina alla musica a soli 13 anni, mostrando un forte interesse per il genere punk. S’iscrive al liceo scientifico della sua città. In seguito si trasferisce a Roma per seguire il corso di studi in Sociologia criminale, dell’Università “La Sapienza” .

Qui, nel 2002, incontra Mr. Ketra, pseudonimo di Fabio Clemente, con il quale fonda la band insieme a suoi conterranei: deejay Blazon, ovvero Angelo Cisternino, e al singer Payà, all’anagrafe Paolo Pagano.

Su Instagram Biggie Bash è seguito da circa 40mila follower. Il cantante dei Boomdabash condivide foto di concerti, scatti in sala prove, e momenti della sua attività in palestra. Tantissime sono le foto che lo ritraggono in sala pesi, a dimostrazione del suo amore per la palestra.

L’uomo mostra l’amore per la sua terra attraverso una nuova iniziativa, messa in atto nel 2020. Si tratta dell’apertura di un locale, un cocktail bar, “22 Splendid Bar”, rilevato dagli ex proprietari nel cuore del centro storico di Mesagne. Il cantante si dice disposto a lavorare per migliorare e crescere il posto dov’è nato, dichiarando di non volerlo mai abbandonare. Al contrario cerca in tutti i modi di promuovere la sua terra, come ha fatto con Salentu d’amare.

Della sua vita privata si hanno poche notizie. Sappiamo che ha una compagna, ma non si conosce il nome della fidanzata di Biggie Bash, che ha dichiarato di voler diventare padre prima dei 40 anni.

Le debolezze del cantante e dei Boomdabash Angelo Rogoli

Nonostante sia famoso per essere il cantante dei Boomdabash, è stato conosciuto dal grande pubblico per lo scherzo de Le Iene. Ma conosciamo meglio le sue origini.

L’uomo è molto religioso, difatti indossa sempre una collana di San Michele Arcangelo per difendersi dalla sua più grande paura, il demonio. La band, in collaborazione con Le Iene, organizza uno scherzo “diabolico” all’uomo, puntando sulla sua più grande debolezza.

Con il pretesto di un’intervista, la band raggiunge un’antica masseria. Qui si sente urlare una donna che chiede un crocifisso. L’uomo capisce di essere davanti ad un esorcismo. La donna posseduta è attratta proprio dalla sua collana ed inizia a tormentarlo.

Il cantante dei Boomdabash tenta la fuga, uscendo dalla masseria ed iniziando a pregare ininterrotamente. Tuttavia il prete lo invita a rientrare per risolvere la questione visto che la donna continua ad essere attirata dalla sua collana. Fortunatamente le preghiere del frontman vengono ascoltate e lo scherzo viene svelato con la comparsa degli organizzatori de Le Iene.

Citazioni di Biggie Bash e frasi dalle canzoni dei Boomdabash

Non solo dallo scherzo del Le Iene, Biggie Bash chi è cercheremo di capirlo dalle sue frasi tratte dalle sue più belle canzoni. Ecco alcune citazioni tratte dai brani più famosi:

Per chi c’è stato e per chi non c’era, per chi è stato sincero, per chi ci ha sempre creduto, per chi ha soltanto promesso e non ha mai mantenuto, don’t worry, don’t worry

Quando tutta questa sabbia finirà, il sole esploderà come tutte le stelle

Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri

Ridi che poi mi innamoro davvero, tu sei tutto ciò che volevo

Ti aspetterò perché sei tu che porti il sole e non c’è niente al mondo di migliore, di te, nemmeno vincere un milione

Ti aspetto come il gol che sblocca la partita, come le mogli dei soldati aspettano i mariti, ma già l’attesa è fantastica, noi come benzina in questo mondo di plastica

Nuoto veloce come un barracuda, in questo mare di squali paura nessuna a pancia piena con la bocca chiusa, tu pesce piccolo, io barracuda

È come nuotare in un mare profondo, se saremo insieme paura non fa, andremo lontano dai mali del mondo, tu resta con me finchè giorno sarà

Perché la vita va di fretta, sempre troppo da fare e domani magari, magari in questo mare non ci puoi nuotare

Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via senza guardare più indietro e la tua bocca diventa la mia

