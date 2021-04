Chi è Carmelo Abbate: età, altezza, moglie, figli, laurea e libri

Spesso presente a Quarto Grado e Non è la D'Urso, chi è Carmelo Abbate: biografia, età, altezza, moglie e figli, vita privata, laurea e libri del giornalista.

Giornalista professionista dal 2004, è anche uno scrittore e un saggista, autore di diversi libri. Opinionista appassionato, commentatore, è un volto noto di talk e trasmissioni televisive.

Dopo aver collaborato con il Giornale di Sicilia, nel 1999 l’arrivo a Milano con il sogno di diventare un giornalista.

Inviato di cronaca a Panorama per oltre vent’anni, nel corso della sua carriera ha svolto importanti inchieste su problematiche di stretta attualità.

Conduttore de “Il Labirinto – Storie di ordinaria ingiustizia” nel 2016, nel 2018 ha creato il blog “Storie Nere”. Molto noti anche i suoi libri come “Gli uomini sono bastardi. Dieci storie nere e perfettamente italiane”.

Ma a dirci di lui, non sarà solo un suo ultimo libro, Carmelo Abbate chi è oggi, quanti anni ha, con chi è sposato, chi sono moglie e figli, vita privata, laurea a carriera, sarà la sua biografia a dircelo.

Chi è Carmelo Abbate: biografia, origini, età, altezza, vita privata, moglie, figli e laurea del giornalista

Per scrivere una biografia e sapere chi è Carmelo Abbate, Instagram, Facebook ci saranno d’aiuto per scoprire innanzitutto età, altezza, moglie, figli, vita privata, laurea e carriera del giornalista.

E’ nato a Castelbuono, in provincia di Palermo, il 5 agosto 1971. Ha 49 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Carnagione olivastra, capelli brizzolati e occhi neri. Veste in maniera elegante.

Nel 2017 ha perso suo padre. Sui social scriveva così: “Questo pomeriggio mio padre se n’è andato. Buonanotte caro papà, hai vissuto da uomo onesto”.

Presente sui social Instagram e Facebook, su Instagram in particolare è seguito da 199 mila followers. Qui condivide in particolare “Storie degli altri”, racconti di gente comune.

Ha un cane di nome Sole, a cui è molto legato e con cui posta spesso scatti sui social.

Ha dichiarato di amare la cucina e il buon cibo. Il suo piatto forte sono le frittate di cui era specializzato durante gli anni all’università.

Ama stare a tavola con gli amici, bere vino rosso e tirar tardi tra una chiacchiera e un buon sigaro e una buona grappa. Tra i suoi piatti preferiti il riso. È goloso, adora in particolare tutti i dolci con la ricotta e il gelato. I piatti che più gli mancano della sua terra sono: le melanzane, arrosto o alla parmigiana. Gli involtini di pesce spada, la pasta alla norma, le sarde a beccafico, e soprattutto la testa di turco che sogna la notte. Non ama la cucina giapponese, ama quella thailandese. Quando è stato a New York per lavoro mangiava tre sere su cinque nei ristoranti thailandesi.

Riguardo la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è sposato, non conosciamo il nome della moglie di Carmelo Abbate, ne tanto meno dei figli, ma sappiamo che la donna è una cuoca eccezionale. Ha due figlie di 14 e 12 anni.

Da giornalista Abbate, opinionista di Barba D’Urso

Chi lo riconosce lo associa a programmi come Live, Non è La D’Urso o Quarto Grado, Carmelo Abbate chi è come giornalista ed opionista lo sappiamo per merito dei suoi notevoli interventi. Ma percorriamo la sua carriera.

In veste di opinionista partecipa a diverse trasmissioni e programmi Rai, Mediaset, Sky, La7 tra cui Quarto Grado, Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e anche Live – Non è la D’Urso. In passato poi lo abbiamo visto a Segreti e delitti e La vita in diretta.

Nel maggio 2016 debutta come conduttore con il programma “Il Labirinto – Storie di ordinaria ingiustizia”, in onda il giovedì in seconda serata su Rete 4.

Nel 2018 ha creato il blog “Storie Nere”, un format editoriale gestito esclusivamente attraverso i suoi canali social. Racconta storie di cronaca nera riguardante sia la gente comune che personaggi famosi.

Dalla laurea, Carmelo Abbate: chi è oggi giornalista e scrittore

Lo si riconosce nei programmi e salotti italiani, sappiamo che è un bravo giornalista ma non tutti sanno in cosa è laureato Carmelo Abbate, chi è oggi e quanto guadagna.

Il giornalista ha una Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico amministrativo, conseguita presso l’Università di Palermo.

Dopo aver collaborato con il Giornale di Sicilia, nel 1999 è salito sul treno alla volta di Milano. È arrivato nel capoluogo lombardo con la classica valigia di cartone piena di sogni.

Nella bio ha scritto: “Sono arrivato a Milano dalla Sicilia nel 1999, in cerca di lavoro, con pochi soldi in tasca e senza un posto per dormire. Mi sono rimboccato le maniche, ho fatto tanti sacrifici, ho studiato, sono diventato inviato di Panorama”.

Ha raccontato di aver lasciato la Sicilia perché voleva fare il giornalista e basta, senza amici ne pacche sulle spalle. “Un bel giorno Giulio Francese del Giornale di Sicilia mi ha preso da parte e mi ha detto: “Tu sei bravo, scappa fino a quando sei in tempo. Qualche giorno dopo ero su un treno diretto a Milano, dove non ero mai stato e dove non conoscevo nessuno…”.

A Milano ha incontrato Giorgio Mulè, oggi direttore del settimanale Panorama e la sua vita “ha preso un’altra piega” e non è più tornato indietro.

Ha iniziato facendo per oltre vent’anni l’inviato di cronaca proprio a Panorama. Esperienze che hanno alimentato la sua passione per la cronaca cruda, di strada. “Mi hanno fatto capire che per narrare e raccontare i fatti, bisogna per forza di cose calarsi nella realtà e toccarli con mano”.

Negli anni ha realizzato diverse inchieste sul campo, da undercover, sotto copertura. Ha lavorato nei campi del sud, anche di notte, ha fatto il muratore nei grandi cantieri edili del nord, per portare a galla le nuove forme di schiavitù e mercato delle braccia. Ha vestito i panni di un medico nei grandi ospedali del Mezzogiorno per svelare come e perché si muore per le infezioni ospedaliere.

Si è poi infiltrato nei festini gay attorno al Vaticano per realizzare l’inchiesta internazionale Sex and the Vatican. Nel settembre 2010 il suo reportage “Le notti brave dei preti gay”, pubblicato da Panorama, ha fatto il giro del mondo” e ha dato vita nel 2011 al libro choc “Sex and the Vatican”.

Tra i libri di Carmelo Abbate: “L’onorata società: caste e baroni dell’Italia che lavora”, “La Trappola”. “Sex and the Vatican: viaggio segreto nel regno dei casti”, “Golgota: viaggio segreto tra chiesa e pedofilia”. “Sulla Ricchezza”, “Armatevi e morite”, “Bolero, una perfetta storia italiana”, “Gli Uomini Sono Bastardi – Dieci storie nere e perfettamente italiane”.

Anagrafica Principale Giornalista professionista dal 2004, è anche uno scrittore e un saggista, autore di diversi libri. Opinionista appassionato, commentatore, è un volto noto di talk e trasmissioni televisive. Dopo aver collaborato con il Giornale di Sicilia, nel 1999 l'arrivo a Milano con il sogno di diventare un giornalista. Inviato di cronaca a Panorama per oltre vent'anni, nel corso della sua carriera ha svolto importanti inchieste su problematiche di stretta attualità. Nome e Cognome Carmelo Abbate Data di nascita 05/08/1971 Luogo di nascita Castelbuono Professione Giornalista, scrittore