Estrazione del Lotto oggi 24 aprile 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 24 aprile 2021 ruota per ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con jolly e superstar e risultati 10eLotto.

La diretta delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 24 aprile 2021 è su Controcampus. Attesa per le quote e le vincite del concorso 49 21. Tutti i numeri del Lotto, 10eLotto e Simbolotto dell’estrazione di oggi saranno riportati di seguito. Stasera la pubblicazione dei risultati potrà essere seguita live grazie all’aggiornamento in tempo reale del tabellone contenente i numeri estratti su tutte le ruote. Ricordiamo che il concorso invece del Superenalotto 49 21 mette in palio il quinto jackpot più alto nella storia del gioco. Ma vediamo subito quali sono le ultime novità relative al sorteggio di questo sabato sera.

Estrazione del Lotto oggi 24 aprile 2021 dalle ruote, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO OGGI, ruota di Genova: in programmazione.

Alle 20.00 di stasera si conosceranno tutti i numeri vincenti. In tanti avranno tentato la sorte con le proprie cifre fortunate, in particolare con i ritardatari e frequenti più significativi riportati dall’archivio. In cima alla classifica delle cifre non estratte da più tempo c’è il 16 su Milano che conta 53 ritardi consecutivi. Segue poi il 24 sulla ruota di Firenze che invece manca all’appello da 94 turni. Il numero 66 sulla ruota Nazionale manca all’appello da 115 sorteggi. Uno dei prossimi ultracentenari potrebbe essere proprio l’80 sulla ruota di Palermo che non esce da 52 turni.

All’estrazione del Lotto 24 aprile 2021 concorso 49 21 c’è attesa per il 63 su Bari ed il 4 su Cagliari, entrambi numeri assenti da 79 e 87appuntamenti. Sulla ruota di Roma il 35 non esce da 69 giornate. Sulla ruota di Torino il 77 manca da 75 turni. A Venezia invece l’attesa continua per il 9 che totalizza questo sabato sera 101 assenze di seguito. Chiude l’aggiornamento delle statistiche di gioco con l’83 su Genova che fa segnare 83 ritardi.

Risultati SuperEnalotto di stasera: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Per l’estrazione di sabato 24 aprile, il SuperEnalotto mette in palio un jackpot da 142,3 milioni di euro, il quinto più alto di sempre in Italia e, attualmente, il primo montepremi in Europa e il secondo al mondo. La vincita più alta mai assegnata nella storia della , i 209 milioni di euro vinti il 13 agosto 2019 a Lodi, è stata realizzata grazie a una giocata di soli 2 euro. Le vincite più alte realizzate sono quelle di quattro i fortunati giocatori che hanno centrato i “5”, portandosi a casa una cifra di 50.976,76 euro a testa. Le vincite dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi di sabato 24 aprile 2021 saranno riportare al prossimo sorteggio.

Combinazione 10eLotto di oggi sabato 24 aprile 2021 in diretta live

La ruota di Venezia al concorso di ieri 22 aprile 2021 premia un fortunato giocatore di Arezzo con una vincita da 51.900,00 euro, realizzata con sei ambi, quattro terni e una quaterna. Festeggia anche Mezzanino, in provincia di Pavia, dove un giocatore si è portato a casa una cifra di 27.500,00 euro. Il 10eLotto premia un giocatore di Bari che ha centrato un 9 Oro da 50mila euro con una puntata da 4 euro su un concorso frequente. In provincia di Bari, a Noicattaro, è stato realizzato un 4 Oro da 15mila euro.