Estrazione MillionDAY 1 aprile 2021: previsioni e numeri vincenti

Redazione Controcampus 1 Aprile 2021

Schedina estrazione MillionDAY 1 aprile 2021: verifica le previsioni, ritardatari e numeri vincenti del concorso di questa sera in diretta live aggiornando pagina.

Alle ore 19.01 di questo giovedì sera si terrà l’estrazione Millionday 1 aprile 2021. Si rinnova l’appuntamento con la lotteria che consente di diventare milionari. Per vincere è necessario indovinare almeno due delle cifre estratte. Una probabilità su 11 di poter raddoppiare la posta in gioco. Infatti il regolamento prevede vincite anche per chi indovina solo due numeri vincenti. I premi sono di importo fisso, e possono essere riscossi direttamente nella stessa ricevitoria in cui è stata effettuata la giocata. All’estrazione di oggi Million day si possono vincere premi di importo pari a 2, 50, 1000 e 1 milione di euro. Nel concorso di ieri mercoledì 31 marzo non ci sono state nuove vincite.

Estrazione MillionDAY 1 aprile 2021: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 33 38 39 42

Per diventare milionari bisogna realizzare una cinquina. Le probabilità di vincita non sono incoraggianti. Ma nonostante ciò, sono stati premiati fino ad oggi 159 giocatori. Una storia di successi iniziata subito dopo l’esordio della lotteria. Basti ricordare che a quasi due mesi dal lancio del gioco, la dea bendata ha premiato Caltagirone. Poi la seconda invece è stata realizzata a Mazzarrone. Poi è stata la volta del Lazio. Esattamente in provincia di Frosinone è stata realizzata la seconda vincita alla quale sono poi succedute tutte le altre.

Dopo le vincite realizzate in Sicilia, la dea bendata ha premiato anche il Lazio. Successivamente è stata la volta del Trento: esattamente a Bedollo è stata giocata la combinazione che valsa sempre 1 milione di euro. Poi la fortuna ha premiato anche la Calabria, e successivamente la provincia di Modena. In Piemonte, esattamente a San Colombano Belmonte, è stata indovinata un’altra combinazione vincente.e