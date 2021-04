Estrazione VinciCasa oggi 19 aprile 2021: numeri vincenti e quote

Diretta estrazione VinciCasa oggi 19 aprile 2021: aggiorna la schedina per numeri vincenti, quote e premi del concorso di questa sera.

Dalle ore 20,00 di stasera saranno noti i numeri vincenti che potrebbero assegnare l’immobile numero 158. Per vincere è necessario indovinare tutti i numeri vincenti estratti. L’estrazione VinciCasa del 19 aprile è in diretta e l’aggiornamento live consente di poter scoprire subito gli ultimi estratti. Verifica vincite e controlla la schedina on-line per essere sicuro di non dover passare in ricevitoria.

La riscossione dei premi può avvenire presso qualsiasi punto vendita autorizzato alla liquidazione dei premi in denaro. Per le vincite di categoria inferiore, mediamente l’importo del premio è di € 2,6. Chi indovina tre numeri, vince mediamente € 20. Mentre chi riesce a pronosticare quattro numeri su cinque può vincere fino a € 200. Ma il premio più ambito resta quello che è possibile riscuotere solamente se si indovina la cinquina. Il jackpot del sorteggio di oggi a Vincicasa 109/2021 è di 500 mila euro, proprio come per i precedenti concorsi.

I numeri vinci casa oggi saranno indicati alle 20,00 di questo lunedì sera. La maggior parte dei giocatori si è recata presso i punti vendita per tentare la sorte con i propri numeri fortunati. Per restare aggiornati sulle vincite, basta seguire le indicazioni della Mappa della fortuna. In particolare vediamo che la regione più fortunata è anche quella in cui è stata il Lazio dove sono state in tutto 29 le case vinte, e chissà che il numero delle vincite non aumenti proprio con l’estrazione VinciCasa di oggi 19 aprile 2021.

Il secondo gradino del podio è della Lombardia dove sono state vinte rispettivamente 23 case, otto premi da € 500.000 che di certo avranno reso più facile la vita di tutti i giocatori. Sul terzo gradino del podio ci sono Toscana con 15 e seguono Emilia Romagna e Molise, entrambe le regioni hanno totalizzato 14 vincite in tutto. Le vincite sono state numerose anche la Basilicata, dove gli immobili assegnati sono stati in tutto 13. Tra le regioni più fortunate c’è anche Sicilia, Piemonte che contano 12 jackpot assegnati. In questa speciale classifica c’è anche la regione Veneto che in tutto conta 11 combinazioni vincenti. In Puglia e Campania ad esultare per i premi di prima categoria vinti sono stati in tutto 7 ed 8 giocatori a regione. La Mappa della Fortuna di vede tra le ultime posizioni la Sardegna, con solo due immobili vinti. Mentre nel Trentino ed in Calabria hanno vinto due case per regione.

Risultati VinciCasa: quote e premi del concorso di stasera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Dopo la pubblicazione della combinazione vincente, segue poi la tabella con le quote del concorso 109/2021 del 19 aprile. Al gioco in cui si vince casa, quasi in tutte le regioni d’Italia sono state segnalate delle vincite. Negli ultimi sette anni, infatti 157 giocatori hanno potuto realizzare uno dei sogni più ambiti: diventare proprietari della casa dei propri desideri. La frequenza delle vincite è aumentata notevolmente e chissà che proprio questo lunedì sera non sia decisivo per qualche fortunato giocatore di queste regioni.