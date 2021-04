Lavorare in Eden Viaggi: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Ylenia Morra 8 Aprile 2021

Ecco come fare per lavorare in Eden Viaggi: quali sono i requisiti richiesti, come compilare modulo lavora con noi, inviare candidatura spontanea, stipendio.

Eden Viaggi rappresenta al momento l’azienda che propone viaggi e vacanze in ogni angolo del mondo e soggiorni e tour nel Bel Paese per gli stranieri. Si contraddistingue sul mercato per la qualità dei servizi e l’estrema attenzione alla sicurezza e all’assistenza.

Le recensioni e le opinioni di coloro che hanno già prestato lavoro presso Eden Viaggi raccontano di un ambiente lavorativo piacevole, seppur molto impegnativo e competitivo. Elevata la presenza di personale giovane che rende l’ambito lavorativo sempre più stimolante. Lavorare in Eden Viaggi è possibile, accedendo alla sezione lavora con noi del sito ufficiale. Lì è possibile visualizzare tutte le nuove assunzioni ed offerte di lavoro, compilare il modulo lavora con noi ed inviare candidatura spontanea.

Vediamo quindi nel dettaglio i vari passaggi ed informazioni utili per inviare il curriculum vitae, candidarsi e fare carriera nel settore turistico.

Come lavorare in Eden Viaggi: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Se l’obiettivo preposto è quello di intraprendere una carriera nel settore del turismo e dei viaggi, entrare in questa agenzia viaggi può rappresentare un’opportunità. Per sapere di più ed avere maggiori informazioni circa le offerte di lavoro, è possibile accedere al sito web ufficiale dell’azienda. Cliccando sulla sezione Lavora con noi è possibile poi individuare tutte le nuove assunzioni per lavorare in Eden Viaggi: posizioni aperte rappresentano una opportunità anche per giovani senza esperienza.

Per potersi candidare per un’offerta di lavoro, è necessario compilare il modulo Lavora con noi. I dati inseriti verranno conservati nella banca delle risorse umane dell’azienda. Bisogna inserire dati anagrafici e recapiti, tutto il curriculum scolastico, conoscenza delle lingue straniere ed informatiche. Esperienza professionale pregressa e le posizioni di interesse. Infine, per procedere con la candidatura spontanea, è necessario allegare il proprio curriculum vitae, una foto e la disponibilità lavorativa al trasferimento.

Requisiti lavoro EdenViaggi, carriera e stipendio

I collaboratori rappresentano per l’azienda la risorsa più importante per far fronte alle sfide del presente e garantire lo sviluppo per il futuro. In particolare i giovani sono una delle chiavi del successo dell’azienda. Infatti investono molto in formazione e percorsi di carriera per assicurare un costante sviluppo delle risorse. Non solo training on the job, ma sessioni periodiche formative nelle aree manageriali, funzionali, linguistiche ed informatiche. Requisiti per lavorare in Eden Viaggi è il titolo di studio (Diploma/Laurea) idoneo per i sopra citati settori di interesse. Rappresentano maggiori requisiti in possesso ottime capacità comunicative e relazionali, predisposizione al lavoro in team, conoscenza di almeno una lingua straniera, ottima conoscenza informatica.

Le figure maggiormente ricercate dalle agenzie di viaggio riguardano la posizione di Agente di Viaggio. Il candidato ha il compito di aiutare i clienti ad organizzare i propri viaggi, dalle prenotazioni dei pernottamenti ai trasporti, agli itinerari da seguire. E’ a stretto contatto con il pubblico, quindi requisiti necessari sono buone doti comunicative e relazionali, orientamento al cliente. Requisito minimo è il diploma di scuola superiore, con indirizzo turistico possibilmente. Talvolta richiesta anche la laurea sempre inerente l’ambito turistico. Ottima conoscenza della lingua inglese è da possedere per poter entrare a far parte del team, insieme a capacità di problem solving, uso dei software e conoscenza delle tecniche di marketing.

L’azienda si impegna a rispettare la media nazionale dei contratti di lavoro e degli stipendi dei dipendenti, tenendo in considerazione il ruolo ricoperto e le ore di lavoro svolte.

Guida per come lavorare in Eden Viaggi, cosa fare e cosa no

Eden Viaggi rappresenta uno dei maggiori Tour Operator italiani. Fondato a Pesaro nel 1983, inizia la sua attività occupandosi di turismo studentesco per specializzarsi poi nel settore delle vacanze balneari in tutta Italia, poi in Europa e Caraibi. Ad oggi propone viaggi in ogni angolo del mondo. Nel luglio 2016, rileva Hotelplan Italia, proprietario anche del brand Turisanda. Entra in Alpitour World nel 2018, portando al marchio torinese nuovi brand come Eden Viaggi, Eden Village, Margò, Made.

Vediamo tutti i passaggi da seguire per lavorare in Eden Viaggi

Recarsi sul sito ufficiale Eden Viaggi

Cliccare in basso sulla sezione Lavora con noi

Visualizza le offerte di lavoro e invia candidatura spontanea, compilando modulo lavora con noi

Scheda Azienda Fondata a Pesaro nel 1983, Eden Viaggi rappresenta l'agenzia di Tour Operator più diffusa sul territorio italiano. Nome Azienda Eden Viaggi Settore Turismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto Requisiti per lavorare Diploma/Laurea, conoscenza lingua inglese, ottime doti relazionali e comunicative, orientamento al cliente Contatti - Lavora con noi https://lavoraconnoi.edenviaggi.it/