Lavorare in Maserati: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Daniela Attanasio 13 Aprile 2021

Ecco alcune informazioni su come lavorare in Maserati, candidatura spontanea e assunzioni, opinioni e stipendio dei dipendenti.

Maserati è un’azienda produttrice di auto di lusso sportive fondata a Bologna nel 1914 da Alfieri Maserati. L’attuale sede centrale è a Modena e il suo Amministratore Delegato è Davide Grasso. Dal 2021 fa parte del gruppo Stellantis.

Da uno studio Randstad Employer Brand 2020 condotto sugli italiani in riferimento al mondo del lavoro, la società è nella top ten dei posti di lavoro più ambiti. Gli intervistati sono stati 6300 e l’azienda figura al sesto posto contraddistinguendosi per la buona reputazione, ambiente di lavoro, bonus e tecnologie utilizzate. L’ennesima conferma per un marchio tutto made in Italy che è tra i più ambiti per i candidati in cerca di occupazione.

In questo articolo si forniscono informazioni per valutare le posizioni aperte per lavorare in Maserati, nuove assunzioni in Italia e all’estero sono da monitorare per chi desidera intraprendere un’esperienza lavorativa nel settore automobilistico. Una pratica guida che indica dove e come inviare la candidatura spontanea e visualizzare le offerte di lavoro. In aggiunta, si daranno consigli utili prendendo spunto dalle recensioni dei dipendenti, quali i requisiti di accesso e lo stipendio medio.

Come lavorare in Maserati: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

L’azienda fa parte del gruppo FCA, per questo motivo, bisogna consultare il sito web del Gruppo per visualizzare le posizioni aperte al momento. Il marchio è conosciuto in tutto il mondo, seppur sia una grande eccellenza italiana. Per consultare la lista delle possibili nuove assunzioni e offerte per lavorare in Maserati, FCA Group fornisce la lista di quelle attive suddividendole per dipartimento, sede e aree di competenza.

Il completamento della candidatura spontanea richiede pochi minuti, perché basta completare il form dedicato presente in ciascuna posizione. Il marchio garantisce durante il percorso di selezione un trattamento paritario senza fare discriminazioni di genere o sesso avendo anche un occhio di riguardo per le categorie protette.

Requisiti lavoro in Maserati, carriera e stipendio

I candidati che inviano il curriculum vitae per lavorare in Maserati in Italia o all’estero, devono soddisfare una serie di requisiti fondamentali. Ad esempio, la posizione di tirocinio in Strategic Planner nel settore finanziario prevede i seguenti requisiti: laurea magistrale in Economia o amministrazione del business, conoscenza fluente della lingua inglese (B2), interesse per il mondo del business, attitudine a risolvere i problemi in maniera analitica, eccellenti doti comunicative, organizzative e di leadership. È considerato un plus l’aver avuto una precedente esperienza in un ambiente internazionale. La risorsa monitorerà e analizzerà le tendenze dell’industria e i cambiamenti di mercato e contribuirà allo sviluppo dei piani strategici.

Al contrario, la posizione di specialista CRM Loyalty & Membership prevede un contratto a tempo determinato nel settore marketing. Si richiede: laurea in Economia o Marketing, almeno tre anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese, eccellenti doti comunicative, motivazione e passione per il settore automobilistico e dell’ecosistema digitale, forti doti organizzative, con una particolare attenzione alle scadenze e ai dettagli e competenze analitiche. Inoltre, deve avere un’attitudine al team working ed essere orientato al commerciale. La mansione avrà il compito di gestire il budget allocato, il design e l’esecuzione degli esistenti programmi di loyalty e supportare gli obiettivi di marketing. In aggiunta, dovrà essere aggiornato con le pratiche CRM e mantenere i rapporti con fornitori e agenzie esterne.

Come si può notare, l’azienda offre opportunità lavorative importanti e per quel che riguarda il guadagno dei dipendenti, si possono citare alcuni esempi. La posizione di Program Manager ha uno stipendio annuo di 35000 euro, mentre un Product Manager guadagna all’incirca 41000 euro all’anno. La posizione di tirocinante prevede, invece, uno stipendio di quasi mille euro lordi al mese.

Guida per come lavorare in Maserati: cosa fare e cosa no

Prima di lavorare in Maserati, opinioni e recensioni dei dipendenti sono da tenere fortemente in considerazione. Dalle informazioni reperite sui vari blog e forum del settore è emerso che l’aspetto positivo maggiormente apprezzato è la possibilità di crescere all’interno dell’azienda. Tuttavia, non mancano aspetti negativi, come lo stress nell’ambiente lavorativo e la scarsa meritocrazia. Tra i benefit, c’è la facoltà almeno una giornata a settimana di lavorare da remoto.

Per visualizzare le assunzioni e candidarsi alle offerte di lavoro, ecco i consigli utili da seguire:

accedere al sito del gruppo FCA

accedere alla sezione delle carriere lavorative

inviare la propria candidatura spontanea compilando l’apposito modulo

Scheda Azienda Azienda di auto sportive di lusso nata nel 1914. Dall'inizio del 2021 fa parte del Gruppo Stellantis, che ha unito i precedenti gruppi FCA e PSA. La sede centrale è a Modena, nonostante sia nata a Bologna. Davide Grasso è l'Amministratore Delegato Nome Azienda Maserati Settore automobilismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Piemonte, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige Requisiti per lavorare laurea nel settore specifico, conoscenza della lingua inglese, eccellenti doti organizzative e comunicative Contatti - Lavora con noi https://careers.fcagroup.com/finance-accounting/