Lavorare in Peugeot: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Daniela Attanasio 15 Aprile 2021

Ecco come fare per lavorare in Peugeot, careers, candidatura spontanea, recensioni e stipendio operaio.

Peugeot è una casa automobilistica francese fondata da Armand Peugeot nel 1896 a Sochaux, in Francia. Attualmente la sede centrale si trova a Londra. Dal 1976 nacque PSA, il gruppo che univa il marchio francese a Citroën. PSA si è fuso con FCA e ha creato la holding Stellantis nel 2021.

Da questa unione si è creato un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri. John Elkann è il Presidente, Robert Peugeot, il Vice Presidente, Henri de Castries, Andrea Agnelli, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Fiona Clare Cicconi, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry, Carlos Tavares e Kevin Scott.

In questo articolo si trovano consigli utili su come consultare gli annunci per lavorare in Peugeot, posizioni aperte frequenti quali sono e come inviare una candidatura spontanea. Una pratica guida su requisiti, stipendio e recensioni dipendenti.

Come lavorare in Peugeot: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

I candidati che vogliono consultare le offerte di lavoro, devono accedere al sito dedicato alle carriere del gruppo PSA, di cui fanno parte il marchio, Citroën, Opel e DS Automobiles.

Nella sezione dedicata sul sito web lavorogruppopsa.it c’è la possibilità di scegliere tra tre aree funzionali: marketing, digital e vendite. La sede della società si trova a Milano, ma le assunzioni per lavorare in Peugeot in Italia e all’estero non sempre disponibili.

Per inviare la candidatura basterà creare un account grazie a un indirizzo email e password, in cui sarà possibile inserire il curriculum vitae.

In alternativa, si può consultare la pagina LinkedIn del gruppo oppure nella sezione della Stellantis Lavora con noi dedicato al reclutamento del personale.

Requisiti lavoro in Peugeot, carriera e stipendio

Le posizioni aperte in azienda richiedono specifici requisiti per lavorare in Peugeot e nel mondo delle auto. La posizione di apprendista assistente alla comunicazione / grafico deve soddisfare i seguenti requisiti: essere proattivo, autonomo ed entusiasta. Tra le competenze tecniche menzioniamo: conoscenza approfondita del pacchetto Office, di PAO e di altri software grafici come Adobe e avere un master nel settore. Il contratto dura ventiquattro mesi, dopo i quali si potrà decidere di prolungare il contratto.

La figura di business analyst, invece, deve avere ottime doti comunicative ed organizzative, una conoscenza dell’inglese e del francese, competenze informatiche su Word, Excel e Access e del sistema SAP. Il contratto per questo ruolo è spesso uno stage di sei mesi.

La posizione di regional marketing manager richiede le seguenti competenze: essere una persona che sa vendere, negoziare e influenzare. Inoltre, deve avere una ottima conoscenza dell’ambiente di distribuzione delle automobili, del mercato e delle tecniche di marketing e avere la passione per le scoperte digitali. Sarebbe preferibile una precedenza esperienza lavorativa con un costruttore.

Per quanto riguarda la retribuzione, lo stipendio si aggira intorno ai 27000 euro l’anno per la figura di junior project manager. Un responsabile commerciale può arrivare fino a 63000 euro.

Guida per lavorare in Peugeot: cosa fare e cosa no

Le recensioni dei dipendenti differiscono tra loro. C’è chi contesta la rotazione del personale che impedisce di fare carriera all’interno dell’azienda. La crisi del mondo delle auto ha colpito anche la società che ha dovuto rivedere le sue politiche interne. Tra gli aspetti positivi si menziona la possibilità di fare ben due ore di pausa pranzo, ed eventuali benefit legati alla produzione annuale.

Ecco la guida per inviare la candidatura e trovare lavoro:

accedere al sito del gruppo PSA dedicato alle carriere

selezionare la posizione aperta in base alle aree funzionali e il luogo

inviare la candidatura inserendo l’indirizzo email e una password per creare un profilo personale

Scheda Azienda Casa automobilistica francese fondata da Armand Peugeot nel 1896. Attualmente fa parte del gruppo Stellantis, nato dall'unione di FCA e PSA. Linda Jackson è l'attuale Amministratrice Delegata Nome Azienda Peugeot Settore automobilismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Toscana, Veneto, Val d'Aosta, Umbria Requisiti per lavorare essere entusiasti, conoscenza della lingua inglese e francese, competenze tecniche Contatti - Lavora con noi https://www.lavorogruppopsa.it/