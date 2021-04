Lavorare in Skoda: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Ecco come fare per lavorare in Skoda e inviare candidatura spontanea in Volkswagen careers Italia, recensioni e stipendio dei dipendenti.

Skoda è una casa automobilistica fondata nel 1923 a Plzen, in Repubblica Ceca, dall’omonima industria metallurgica. In particolare i due fondatori sono stati Václan Laurin e Václan Klement. Dal 1991 fa parte del gruppo Volkswagen. Ad oggi la sede centrale si trova a Mladá Boleslav.

Nell’ultimo anno ha prodotto oltre un milione di autovetture. Tra le auto che hanno avuto più successo si ricordi la Skoda Felicia e Superb.

In questo articolo si trovano informazioni su come visualizzare le opportunità di lavoro attive nella sezione Careers, come inviare la candidatura spontanea. Per lavorare in Skoda posizioni aperte e nuove assunzioni sono riservate solo se sussistono determinati requisiti. Analizziamoli di seguito, insieme alle recensioni dei dipendenti e lo stipendio medio.

Come lavorare in Skoda: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea sul sito ufficiale

I candidati in cerca di lavoro che vogliono inviare la candidatura spontanea possono consultare il sito di Volkswagen Group Italia.

Nello specifico, nella sezione Lavora con noi sarà possibile visualizzare le posizioni aperte e inserire il curriculum vitae. Per quest’ultima opzione, basterà inserire nell’area dedicata i dati personali, formazione scolastica, esperienze professionali, area aziendale di interesse, mobilità, modalità contrattuali preferenziali e interessi personali.

Ci sono anche opportunità di stage per lavorare in Skoda senza esperienza professionale, ma che soddisfa determinati requisiti d’accesso. Ciascuna posizione di lavoro ha un codice di riferimento da inserire durante l’invio della candidatura all’indirizzo email [email protected] oppure a [email protected]

Requisiti per iniziare un lavoro in Skoda, carriera e stipendio

I requisiti per lavorare in Skoda e in Volkswagen variano in base alla posizione lavorativa offerte. Ad esempio, nell’annuncio per Automotive Homologation Engineer i requisiti richiesti sono: laurea in Ingegneria, buona conoscenza della lingua inglese e tedesca, conoscenza dei principali sistemi informatici e delle principali norme nazionali e Direttive comunitarie di riferimento. Inoltre, completano il profilo una esperienza nel medesimo ruolo, anche se di breve durata e l’attitudine alla formazione continua. Le responsabilità di questa figura spaziano dall’analisi tecnica dei progetti allestitori, a quella delle modifiche delle autovetture. Deve valutare la fattibilità dell’esecuzione e il rilascio di certificati per i veicoli di importazione.

La posizione di stage di Vehicle Logistics Analyst richiede capacità di analisi e raccolta di dati relativi ai danni da trasporto / manutenzione programmata finalizzata all’individuazione dei punti deboli, screening del Service Level Agreement, monitoraggio quotidiano del database del processo di fatturazione del servizio di trasporto e stoccaggio, gestione help desk interno e la raccolta dati per incontri con i fornitori di servizi di logistica. I requisiti necessari sono: laurea in discipline economiche, ottima conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del sistema operativo Windows e delle sue applicazioni, soprattutto di Excel e Power Point, precisione e capacità di analisi. Lo stage ha una durata di sei mesi.

Lo stipendio di un dipendente specializzato si aggira intorno ai 37000 euro annui, mentre per un Project Manager è di 44000 euro all’anno.

Guida per lavorare in Skoda: cosa fare e cosa no

Dalla sua entrata in Volkswagen sono passati ormai trenta anni in cui il marchio si è affermato a livello globale. Le recensioni dei dipendenti sono utili per conoscere più da vicino anche le reali opportunità che questo tipo di impiego nel mondo delle auto offre. Si tratta di un ambiente stimolante, in cui ci sono molti benefit extra, come la mensa. Tuttavia, un aspetto non particolarmente gradito dai suoi dipendenti è l’organizzazione all’interno dell’azienda che induce ad una eccessiva competitività e allo stress.

Ecco la guida per intraprendere una carriera lavorativa in Skoda e Volkswagen:

accedere al sito web del gruppo Volkswagen Italia

selezionare la voce lavora con noi

visualizzare le opportunità di lavoro aperte e inviare il curriculum all’indirizzo email [email protected] oppure a [email protected]

compilare l’area dedicata per inviare la candidatura spontanea

Scheda Azienda Casa automobilistica originaria della Repubblica Ceca creata nel 1923. Ad oggi fa parte del gruppo Volkswagen ed è diventata una delle realtà più stabili del settore a livello internazionale. Nome Azienda Skoda Settore automobilismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Marche, Molise, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto, Umbria, Val d'Aosta, Sardegna, Sicilia Requisiti per lavorare laurea nel settore specifico, conoscenza della lingua inglese, conoscenza del pacchetto Office Contatti - Lavora con noi https://www.volkswagengroup.it/ita/lavora-con-noi#